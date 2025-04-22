Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Путин примет участие в ПМЭФ-2025», — заявили в министерстве в ходе совместного брифинга с фондом «Росконгресс». Прямая трансляция велась на сайте МИД России.
Замглавы российского МИД Александр Панкин в ходе брифинга добавил, что в этом году форум посетят делегации на высшем уровне, министры, политики, руководителей международных организаций и лидеры парламентов стран мира. Также ожидается участие европейских компаний. Отмечается, что главной темой мероприятия станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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