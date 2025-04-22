Путин примет участие в ПМЭФ-2025

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Путин приедет летом в Петербург на экономический форум
Путин приедет летом в Петербург на экономический форум Фото:

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Путин примет участие в ПМЭФ-2025», — заявили в министерстве в ходе совместного брифинга с фондом «Росконгресс». Прямая трансляция велась на сайте МИД России.

Замглавы российского МИД Александр Панкин в ходе брифинга добавил, что в этом году форум посетят делегации на высшем уровне, министры, политики, руководителей международных организаций и лидеры парламентов стран мира. Также ожидается участие европейских компаний. Отмечается, что главной темой мероприятия станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». 

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Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня. Об этом сообщили в МИД РФ. «Путин примет участие в ПМЭФ-2025», — заявили в министерстве в ходе совместного брифинга с фондом «Росконгресс». Прямая трансляция велась на сайте МИД России. Замглавы российского МИД Александр Панкин в ходе брифинга добавил, что в этом году форум посетят делегации на высшем уровне, министры, политики, руководителей международных организаций и лидеры парламентов стран мира. Также ожидается участие европейских компаний. Отмечается, что главной темой мероприятия станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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