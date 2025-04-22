Расширение границ Челябинска рассмотрят депутаты заксобрания региона

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Кирилл Матвеев представит законодательную инициативу в заксобрании
Кирилл Матвеев представит законодательную инициативу в заксобрании Фото:
новость из сюжета
Челябинск расширяет границы за счет пригорода

Законодательная инициатива о расширении границ Челябинска за счет поселков Западный и Пригородный направлена в заксобрание региона. Об этом на заседании гордумы Челябинска сообщил ее спикер Сергей Буяков.

«Законодательная инициатива направлена в заксобрание и сегодня будет рассмотрена на заседании комитета. Представит инициативу заместитель председателя городской думы Кирилл Матвеев», — сообщил Буяков.

К Челябинску присоединят два близкорасположенных поселка — Западный и Пригородный Сосновского района. Согласие на изменение границ поселков в марте выразили депутаты гордумы Челябинска и собрания депутатов Сосновского района. Теперь изменения в закон об административно-территориальном делении Челябинской области должно принять заксобрание региона.

Возможность объединения Челябинска с поселками власти начали рассматривать в конце 2024 года. Глава региона Алексей Текслер в тот момент на прямой линии озвучил мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективным, а глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что из-за активного роста численности населения в пригородных поселках других вариантов нет.

Присоединение позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Например, в Челябинске норма обеспеченности образовательными учреждениями составляет 145 мест на тысячу человек, что значительно выше, чем в Сосновском районе (80 мест). Это создаст условия для строительства новых школ и детских садов, исходя из городских нормативов. Кроме того, дети смогут посещать больше направлений кружков и секций, а родители ребят с особыми потребностями смогут пользоваться базой всего Челябинска.

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Законодательная инициатива о расширении границ Челябинска за счет поселков Западный и Пригородный направлена в заксобрание региона. Об этом на заседании гордумы Челябинска сообщил ее спикер Сергей Буяков. «Законодательная инициатива направлена в заксобрание и сегодня будет рассмотрена на заседании комитета. Представит инициативу заместитель председателя городской думы Кирилл Матвеев», — сообщил Буяков. К Челябинску присоединят два близкорасположенных поселка — Западный и Пригородный Сосновского района. Согласие на изменение границ поселков в марте выразили депутаты гордумы Челябинска и собрания депутатов Сосновского района. Теперь изменения в закон об административно-территориальном делении Челябинской области должно принять заксобрание региона. Возможность объединения Челябинска с поселками власти начали рассматривать в конце 2024 года. Глава региона Алексей Текслер в тот момент на прямой линии озвучил мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективным, а глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что из-за активного роста численности населения в пригородных поселках других вариантов нет. Присоединение позволит улучшить транспортную, социальную и инженерную инфраструктуру. Например, в Челябинске норма обеспеченности образовательными учреждениями составляет 145 мест на тысячу человек, что значительно выше, чем в Сосновском районе (80 мест). Это создаст условия для строительства новых школ и детских садов, исходя из городских нормативов. Кроме того, дети смогут посещать больше направлений кружков и секций, а родители ребят с особыми потребностями смогут пользоваться базой всего Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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