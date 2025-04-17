Непримиримый борец с преступностью: чем известен экс-замначальника теменного УБОП, находящийся в коме

Находящийся в коме Григорий Шаров ловил скандальных тюменских бандитов в 90-х
© Служба новостей «URA.RU»
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В 90-х Шаров раскрывал наиболее громкие дела преступных авторитетов
В 90-х Шаров раскрывал наиболее громкие дела преступных авторитетов Фото:

В тайской больнице на данный момент в коме находится бывший заместитель начальника тюменского УБОПа Григорий Шаров. Во время своей службы в отделах внутренних дел он был известен как непримиримый борец с преступностью. Что известно о тюменском экз-замначальника УБОПа — в материале URA.RU.

Гроза бандитов

Свою основную детальность, направленную на борьбу с организованной преступностью, мужчина вел еще в 90-х годах. Тогда он раскрывал одни из самых громких дел, связанных с тюменскими бандитами, таких как «Ганс».

Настоящее имя преступника — Юрий Тишенков. Мужчина строил в Тюменской области настоящую преступную империю: его назначили «смотрящим за Тюменью», вследствие чего он занимался рэкетом и сплочением преступного мира областной столицы вокруг себя. Однако проблемы «Ганса» начались после того, как он нагрубил известному авторитету «Япончику» по телефону.

Из-за этого уже в марте 1994 года преступник оказался арестован по обвинению в совершении тяжких преступлений, а до этого пережил несколько покушений со стороны киллеров. Григорий Шаров принимал не последнее участие в помощи раскрытия его преступлений. В связи с чем в 1995 году мужчина был удостоен ордена Мужества за борьбу с организованной преступностью.

Также впоследствии сотрудник УБОП получил повышение. Он стал полковником милиции и заслуженным ветераном правоохранительных органов.

Чем занимается сейчас

25 апреля 2025 года мужчина вместе с женой отправился на отдых в Таиланд. К вечеру того же дня ему стало плохо, из-за чего тюменца поместили в местную больницу. Григорий Шаров перенес инсульт, а впоследствии впал в кому.

Вскоре у супругов закончился срок путевки, вследствие чего жене пришлось выселяться из гостиницы. Чтобы продолжать оставаться рядом с мужем, тюменка нашла постоянно проживающих в Таиланде русских.

На данный момент Григорию Шарову помощь оказывают специалисты больницы, а также специально прилетевший из россии специалист-реаниматолог. Содействие ему оказывает и консульство РФ в Таиланде. Сейчас решается вопрос о его транспортировке на родину.

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В тайской больнице на данный момент в коме находится бывший заместитель начальника тюменского УБОПа Григорий Шаров. Во время своей службы в отделах внутренних дел он был известен как непримиримый борец с преступностью. Что известно о тюменском экз-замначальника УБОПа — в материале URA.RU. Гроза бандитов Свою основную детальность, направленную на борьбу с организованной преступностью, мужчина вел еще в 90-х годах. Тогда он раскрывал одни из самых громких дел, связанных с тюменскими бандитами, таких как «Ганс». Настоящее имя преступника — Юрий Тишенков. Мужчина строил в Тюменской области настоящую преступную империю: его назначили «смотрящим за Тюменью», вследствие чего он занимался рэкетом и сплочением преступного мира областной столицы вокруг себя. Однако проблемы «Ганса» начались после того, как он нагрубил известному авторитету «Япончику» по телефону. Из-за этого уже в марте 1994 года преступник оказался арестован по обвинению в совершении тяжких преступлений, а до этого пережил несколько покушений со стороны киллеров. Григорий Шаров принимал не последнее участие в помощи раскрытия его преступлений. В связи с чем в 1995 году мужчина был удостоен ордена Мужества за борьбу с организованной преступностью. Также впоследствии сотрудник УБОП получил повышение. Он стал полковником милиции и заслуженным ветераном правоохранительных органов. Чем занимается сейчас 25 апреля 2025 года мужчина вместе с женой отправился на отдых в Таиланд. К вечеру того же дня ему стало плохо, из-за чего тюменца поместили в местную больницу. Григорий Шаров перенес инсульт, а впоследствии впал в кому. Вскоре у супругов закончился срок путевки, вследствие чего жене пришлось выселяться из гостиницы. Чтобы продолжать оставаться рядом с мужем, тюменка нашла постоянно проживающих в Таиланде русских. На данный момент Григорию Шарову помощь оказывают специалисты больницы, а также специально прилетевший из россии специалист-реаниматолог. Содействие ему оказывает и консульство РФ в Таиланде. Сейчас решается вопрос о его транспортировке на родину.
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