В тайской больнице на данный момент в коме находится бывший заместитель начальника тюменского УБОПа Григорий Шаров. Во время своей службы в отделах внутренних дел он был известен как непримиримый борец с преступностью. Что известно о тюменском экз-замначальника УБОПа — в материале URA.RU.
Гроза бандитов
Свою основную детальность, направленную на борьбу с организованной преступностью, мужчина вел еще в 90-х годах. Тогда он раскрывал одни из самых громких дел, связанных с тюменскими бандитами, таких как «Ганс».
Настоящее имя преступника — Юрий Тишенков. Мужчина строил в Тюменской области настоящую преступную империю: его назначили «смотрящим за Тюменью», вследствие чего он занимался рэкетом и сплочением преступного мира областной столицы вокруг себя. Однако проблемы «Ганса» начались после того, как он нагрубил известному авторитету «Япончику» по телефону.
Из-за этого уже в марте 1994 года преступник оказался арестован по обвинению в совершении тяжких преступлений, а до этого пережил несколько покушений со стороны киллеров. Григорий Шаров принимал не последнее участие в помощи раскрытия его преступлений. В связи с чем в 1995 году мужчина был удостоен ордена Мужества за борьбу с организованной преступностью.
Также впоследствии сотрудник УБОП получил повышение. Он стал полковником милиции и заслуженным ветераном правоохранительных органов.
Чем занимается сейчас
25 апреля 2025 года мужчина вместе с женой отправился на отдых в Таиланд. К вечеру того же дня ему стало плохо, из-за чего тюменца поместили в местную больницу. Григорий Шаров перенес инсульт, а впоследствии впал в кому.
Вскоре у супругов закончился срок путевки, вследствие чего жене пришлось выселяться из гостиницы. Чтобы продолжать оставаться рядом с мужем, тюменка нашла постоянно проживающих в Таиланде русских.
На данный момент Григорию Шарову помощь оказывают специалисты больницы, а также специально прилетевший из россии специалист-реаниматолог. Содействие ему оказывает и консульство РФ в Таиланде. Сейчас решается вопрос о его транспортировке на родину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!