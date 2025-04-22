Задержанных в Кушве кураторов ЖКХ обвинили в коррупции и мошенничестве

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Подробности дела следствие пока не раскрывает
Подробности дела следствие пока не раскрывает Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Главу кушвинского комитета ЖКХ Александра Шурыгина и директора МКУ «Коммунальные сети» Рустама Мамедова обвиняют по статье о получении взятки и мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым органам.

«Предъявляют 290-ю УК РФ (получение взятки) и 159-ю (мошенничество)», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, поводом для задержания обоих стали показания экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова и его бывшего первого зама Андрея Кислицына.

По одним данным, претензии у силовиков к Шурыгину и Мамедову могли возникнуть из-за реализации проекта «Чистая вода». По другим, все из-за концессии на замену труб.

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Главу кушвинского комитета ЖКХ Александра Шурыгина и директора МКУ «Коммунальные сети» Рустама Мамедова обвиняют по статье о получении взятки и мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым органам. «Предъявляют 290-ю УК РФ (получение взятки) и 159-ю (мошенничество)», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, поводом для задержания обоих стали показания экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова и его бывшего первого зама Андрея Кислицына. По одним данным, претензии у силовиков к Шурыгину и Мамедову могли возникнуть из-за реализации проекта «Чистая вода». По другим, все из-за концессии на замену труб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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