Задержанных в Кушве кураторов ЖКХ обвинили в коррупции и мошенничестве

Главу кушвинского комитета ЖКХ Александра Шурыгина и директора МКУ «Коммунальные сети» Рустама Мамедова обвиняют по статье о получении взятки и мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым органам.
«Предъявляют 290-ю УК РФ (получение взятки) и 159-ю (мошенничество)», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, поводом для задержания обоих стали показания экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова и его бывшего первого зама Андрея Кислицына.
По одним данным, претензии у силовиков к Шурыгину и Мамедову могли возникнуть из-за реализации проекта «Чистая вода». По другим, все из-за концессии на замену труб.
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