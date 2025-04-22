Задержание топ-чиновников в Кушве связано с делом экс-министра ЖКХ Смирнова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Смирнов якобы дал показания на кушвинских чиновников
Николай Смирнов якобы дал показания на кушвинских чиновников Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Задержание начальника комитета ЖКХ Александра Шурыгина и директора МКУ «Коммунальные сети» Рустама Мамедова в Кушве (Свердловская область) связано с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Об этом URA.RU рассказали два осведомленных источника.

По словам первого, претензии к обоим возникли из-за концессии по замене теплосетей. Другой собеседник утверждает, что вопросы связаны с реализацией проекта «Чистая вода». «В основе уголовного дела показания Смирнова и [его бывшего первого заместителя Николая] Кислицына», — поделился он.

О задержании Шурыгина и Мамедова URA.RU сообщило днем 22 апреля. Работали сотрудники регионального управления ФСБ и УЭБиПК областного главка полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержание начальника комитета ЖКХ Александра Шурыгина и директора МКУ «Коммунальные сети» Рустама Мамедова в Кушве (Свердловская область) связано с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Об этом URA.RU рассказали два осведомленных источника. По словам первого, претензии к обоим возникли из-за концессии по замене теплосетей. Другой собеседник утверждает, что вопросы связаны с реализацией проекта «Чистая вода». «В основе уголовного дела показания Смирнова и [его бывшего первого заместителя Николая] Кислицына», — поделился он. О задержании Шурыгина и Мамедова URA.RU сообщило днем 22 апреля. Работали сотрудники регионального управления ФСБ и УЭБиПК областного главка полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...