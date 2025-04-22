Задержание топ-чиновников в Кушве связано с делом экс-министра ЖКХ Смирнова

Задержание начальника комитета ЖКХ Александра Шурыгина и директора МКУ «Коммунальные сети» Рустама Мамедова в Кушве (Свердловская область) связано с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Об этом URA.RU рассказали два осведомленных источника.
По словам первого, претензии к обоим возникли из-за концессии по замене теплосетей. Другой собеседник утверждает, что вопросы связаны с реализацией проекта «Чистая вода». «В основе уголовного дела показания Смирнова и [его бывшего первого заместителя Николая] Кислицына», — поделился он.
О задержании Шурыгина и Мамедова URA.RU сообщило днем 22 апреля. Работали сотрудники регионального управления ФСБ и УЭБиПК областного главка полиции.
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