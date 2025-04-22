Жителей Барсово во Владимирской области эвакуируют

Жителей поселка Барсово Владимирской области эвакуируют в школы соседнего населенного пункта из-за мощного взрыва. Об этом сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
«Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва», — заявили в службе для ТАСС. Отмечается, что их перевозят в школы соседнего поселка, который так же находится в Киржачском районе.
МЧС региона и глава Александр Авдеев подтвердили информацию о взрыве. По словам губернатора области, на месте работают спецслужбы.
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