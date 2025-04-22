Жителей Барсово во Владимирской области эвакуируют

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Из-за взрыва жителей поселка Барсово эвакуируют в другой населенный пункт (архивное фото)
Из-за взрыва жителей поселка Барсово эвакуируют в другой населенный пункт (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

Жителей поселка Барсово Владимирской области эвакуируют в школы соседнего населенного пункта из-за мощного взрыва. Об этом сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). 

«Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва», — заявили в службе для ТАСС. Отмечается, что их перевозят в школы соседнего поселка, который так же находится в Киржачском районе. 

МЧС региона и глава Александр Авдеев подтвердили информацию о взрыве. По словам губернатора области, на месте работают спецслужбы. 

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Жителей поселка Барсово Владимирской области эвакуируют в школы соседнего населенного пункта из-за мощного взрыва. Об этом сообщили в районной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).  «Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва», — заявили в службе для ТАСС. Отмечается, что их перевозят в школы соседнего поселка, который так же находится в Киржачском районе.  МЧС региона и глава Александр Авдеев подтвердили информацию о взрыве. По словам губернатора области, на месте работают спецслужбы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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