Экс-замгубернатора Ямала пошла на праймериз, а мужчин призовут на сборы: события дня

Экс-замгубернатора ЯНАО Бучкова претендует на место в Заксобрании
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Татьяна Бучкова собирается вернуться в Заксобрание Ямала
Татьяна Бучкова собирается вернуться в Заксобрание Ямала Фото:
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Главное за день в ЯНАО — выбор редакции

Бывшая замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова подала заявку на предварительное голосование «Единой России». Жителей Нового Уренгоя и Ноябрьска призовут на военные сборы, а у самолета «Ямал» возникли трудности при посадке в Тюмени. Об этих и других событиях в округе — в материале URA.RU.

После года отсутствия в политической жизни Ямала, на праймериз ЕР заявилась Татьяна Бучкова. Источники полагают, что она может занять место заместителя генерального директора АО «Арктикгаз» Василия Степанова в Заксобрании округа.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы. На Ямале в сборах примут участие мужчины из Нового Уренгоя и Ноябрьска. 

А в восьми городах на один день закроются офисы МФЦ. Это связано с обучением персонала. 

Мэр Салехарда Алексей Титовский презентовал горожанам макет стелы Трудовой доблести. Для обсуждения места установки знака отличия салехардцев пригласили в Обдорский музей.

Тем временем, авиакомпания «Ямал» проводит служебную проверку из-за заявлений стюардессы-блогера. Девушка опубликовала пост, в котором призналась, что не особо любит детей, и не мечтала о профессии стюардессы, хотя сама работа ей нравится. 

Ноябрьская горбольница срочно закупает ортопедические матрацы для нужд пациентов. Поводом стали жалобы больных на пролежни и синяки.

На Ямале возобновятся выплаты по уходу за инвалидами первой группы. Соцподдержка для трудоспособного населения прекратилась с начала года из-за прекращения федерального финансирования.

Самолет авиакомпании «Ямал» не смог с первого раза приземлиться в Тюмени. У него при посадке отказала система индикации на лобовом стекле.

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Бывшая замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова подала заявку на предварительное голосование «Единой России». Жителей Нового Уренгоя и Ноябрьска призовут на военные сборы, а у самолета «Ямал» возникли трудности при посадке в Тюмени. Об этих и других событиях в округе — в материале URA.RU. После года отсутствия в политической жизни Ямала, на праймериз ЕР заявилась Татьяна Бучкова. Источники полагают, что она может занять место заместителя генерального директора АО «Арктикгаз» Василия Степанова в Заксобрании округа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы. На Ямале в сборах примут участие мужчины из Нового Уренгоя и Ноябрьска.  А в восьми городах на один день закроются офисы МФЦ. Это связано с обучением персонала.  Мэр Салехарда Алексей Титовский презентовал горожанам макет стелы Трудовой доблести. Для обсуждения места установки знака отличия салехардцев пригласили в Обдорский музей. Тем временем, авиакомпания «Ямал» проводит служебную проверку из-за заявлений стюардессы-блогера. Девушка опубликовала пост, в котором призналась, что не особо любит детей, и не мечтала о профессии стюардессы, хотя сама работа ей нравится.  Ноябрьская горбольница срочно закупает ортопедические матрацы для нужд пациентов. Поводом стали жалобы больных на пролежни и синяки. На Ямале возобновятся выплаты по уходу за инвалидами первой группы. Соцподдержка для трудоспособного населения прекратилась с начала года из-за прекращения федерального финансирования. Самолет авиакомпании «Ямал» не смог с первого раза приземлиться в Тюмени. У него при посадке отказала система индикации на лобовом стекле.
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