Бывшая замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова подала заявку на предварительное голосование «Единой России». Жителей Нового Уренгоя и Ноябрьска призовут на военные сборы, а у самолета «Ямал» возникли трудности при посадке в Тюмени. Об этих и других событиях в округе — в материале URA.RU.
После года отсутствия в политической жизни Ямала, на праймериз ЕР заявилась Татьяна Бучкова. Источники полагают, что она может занять место заместителя генерального директора АО «Арктикгаз» Василия Степанова в Заксобрании округа.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы. На Ямале в сборах примут участие мужчины из Нового Уренгоя и Ноябрьска.
А в восьми городах на один день закроются офисы МФЦ. Это связано с обучением персонала.
Мэр Салехарда Алексей Титовский презентовал горожанам макет стелы Трудовой доблести. Для обсуждения места установки знака отличия салехардцев пригласили в Обдорский музей.
Тем временем, авиакомпания «Ямал» проводит служебную проверку из-за заявлений стюардессы-блогера. Девушка опубликовала пост, в котором призналась, что не особо любит детей, и не мечтала о профессии стюардессы, хотя сама работа ей нравится.
Ноябрьская горбольница срочно закупает ортопедические матрацы для нужд пациентов. Поводом стали жалобы больных на пролежни и синяки.
На Ямале возобновятся выплаты по уходу за инвалидами первой группы. Соцподдержка для трудоспособного населения прекратилась с начала года из-за прекращения федерального финансирования.
Самолет авиакомпании «Ямал» не смог с первого раза приземлиться в Тюмени. У него при посадке отказала система индикации на лобовом стекле.
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