На Ямале массово закроются МФЦ

В ЯНАО 23 апреля закроются офисы МФЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале массово закроются центры МФЦ
На Ямале массово закроются центры МФЦ Фото:

На Ямале 23 апреля на один день закроются офисы Многофункционального центра (МФЦ). Связано это с проведением единого дня обучения специалистов центров, сообщают пресс-службы городских администраций.

«Центры „Мои документы“ закроются в восьми городах Ямала  23 апреля для обучения сотрудников. Учитывайте эту информацию при планировании посещения офиса МФЦ», — сообщает администрация Надымского района в официальном telegram-канале.

Кроме того, офисы МФЦ не будут работать в Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое, Салехарде, Ноябрьске, Лабытнанги и Тарко-Сале. На следующий день, 24 апреля, офисы заработают по прежнему графику.

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На Ямале 23 апреля на один день закроются офисы Многофункционального центра (МФЦ). Связано это с проведением единого дня обучения специалистов центров, сообщают пресс-службы городских администраций. «Центры „Мои документы“ закроются в восьми городах Ямала  23 апреля для обучения сотрудников. Учитывайте эту информацию при планировании посещения офиса МФЦ», — сообщает администрация Надымского района в официальном telegram-канале. Кроме того, офисы МФЦ не будут работать в Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое, Салехарде, Ноябрьске, Лабытнанги и Тарко-Сале. На следующий день, 24 апреля, офисы заработают по прежнему графику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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