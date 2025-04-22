На Ямале массово закроются МФЦ

На Ямале 23 апреля на один день закроются офисы Многофункционального центра (МФЦ). Связано это с проведением единого дня обучения специалистов центров, сообщают пресс-службы городских администраций.
«Центры „Мои документы“ закроются в восьми городах Ямала 23 апреля для обучения сотрудников. Учитывайте эту информацию при планировании посещения офиса МФЦ», — сообщает администрация Надымского района в официальном telegram-канале.
Кроме того, офисы МФЦ не будут работать в Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое, Салехарде, Ноябрьске, Лабытнанги и Тарко-Сале. На следующий день, 24 апреля, офисы заработают по прежнему графику.
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