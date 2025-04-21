21 апреля 2025

Власти ЯНАО нашли деньги на выплаты по уходу за инвалидами

Жители Ямала будут получать выплаты по уходу за инвалидами
© Служба новостей «URA.RU»
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Уход за инвалидами будет снова оплачиваться в ЯНАО
Уход за инвалидами будет снова оплачиваться в ЯНАО Фото:

На Ямале возобновятся выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы. Мера поддержки прекратила действие с 1 января текущего года в связи с прекращением федерального финансирования, сообщает пресс-служба правительства округа.

«Региональная мера соцподдержки была приостановлена с 1 января 2025 года в связи с отменой федеральной ежемесячной выплаты. Теперь в законодательстве округа приняты соответствующие изменения о продолжении действия меры поддержки», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Все те, кто получал выплаты по состоянию на 31 декабря 2024 года, продолжат их получать. При этом за перерыв в три месяца сумма компенсируется. Главное условие — согласие инвалида первой группы на уход за ним. Размер выплаты, которая ежегодно индексируется, сегодня составляет 24 219 рублей.

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На Ямале возобновятся выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы. Мера поддержки прекратила действие с 1 января текущего года в связи с прекращением федерального финансирования, сообщает пресс-служба правительства округа. «Региональная мера соцподдержки была приостановлена с 1 января 2025 года в связи с отменой федеральной ежемесячной выплаты. Теперь в законодательстве округа приняты соответствующие изменения о продолжении действия меры поддержки», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Все те, кто получал выплаты по состоянию на 31 декабря 2024 года, продолжат их получать. При этом за перерыв в три месяца сумма компенсируется. Главное условие — согласие инвалида первой группы на уход за ним. Размер выплаты, которая ежегодно индексируется, сегодня составляет 24 219 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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