Власти ЯНАО нашли деньги на выплаты по уходу за инвалидами

На Ямале возобновятся выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы. Мера поддержки прекратила действие с 1 января текущего года в связи с прекращением федерального финансирования, сообщает пресс-служба правительства округа.
«Региональная мера соцподдержки была приостановлена с 1 января 2025 года в связи с отменой федеральной ежемесячной выплаты. Теперь в законодательстве округа приняты соответствующие изменения о продолжении действия меры поддержки», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Все те, кто получал выплаты по состоянию на 31 декабря 2024 года, продолжат их получать. При этом за перерыв в три месяца сумма компенсируется. Главное условие — согласие инвалида первой группы на уход за ним. Размер выплаты, которая ежегодно индексируется, сегодня составляет 24 219 рублей.
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