21 апреля 2025

Экс-замгубернатора ЯНАО Бучкова возвращается в округ после годового перерыва

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Бучкова заявилась на праймериз
Бучкова заявилась на праймериз Фото:
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Выборы в ЯНАО в 2025 году

Бывший заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова заявилась на предварительное голосование Единой России после работы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии в округе.

«За годы работы в команде Губернатора реализованы проекты развития социальной сферы. Например, „Ямальское долголетие“ для людей серебряного возраста, создание культурных и спортивных пространств в городах и отдаленных населенных пунктах, строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения», — приводят слова Бучковой пресс-служба «Единой России» в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова покинула пост заместителя губернатора после 13 лет работы в правительстве, после того, как глава округа Дмитрий Артюхов отправил в отставку трех своих подчиненных. После чего экс-зам стала представителем губернатора на выставке ВДНХ «Россия». Выставка проработала до июля прошлого года, где, по словам источников, Бучкова смогла себя зарекомендовать.

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Бывший заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова заявилась на предварительное голосование Единой России после работы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии в округе. «За годы работы в команде Губернатора реализованы проекты развития социальной сферы. Например, „Ямальское долголетие“ для людей серебряного возраста, создание культурных и спортивных пространств в городах и отдаленных населенных пунктах, строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения», — приводят слова Бучковой пресс-служба «Единой России» в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова покинула пост заместителя губернатора после 13 лет работы в правительстве, после того, как глава округа Дмитрий Артюхов отправил в отставку трех своих подчиненных. После чего экс-зам стала представителем губернатора на выставке ВДНХ «Россия». Выставка проработала до июля прошлого года, где, по словам источников, Бучкова смогла себя зарекомендовать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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