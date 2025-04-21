Экс-замгубернатора ЯНАО Бучкова возвращается в округ после годового перерыва

Бывший заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова заявилась на предварительное голосование Единой России после работы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии в округе.
«За годы работы в команде Губернатора реализованы проекты развития социальной сферы. Например, „Ямальское долголетие“ для людей серебряного возраста, создание культурных и спортивных пространств в городах и отдаленных населенных пунктах, строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения», — приводят слова Бучковой пресс-служба «Единой России» в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова покинула пост заместителя губернатора после 13 лет работы в правительстве, после того, как глава округа Дмитрий Артюхов отправил в отставку трех своих подчиненных. После чего экс-зам стала представителем губернатора на выставке ВДНХ «Россия». Выставка проработала до июля прошлого года, где, по словам источников, Бучкова смогла себя зарекомендовать.
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