Эвакуированных во Владимирской области привезли ночевать в ПВР

Более 400 жителей Владимирской области, которых эвакуировали после падения боеприпасов и последующего возгорания, привезли в ПВР на ночевку и обеспечили всем необходимым. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев.
«Жители в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Навестил граждан, эвакуированных в пункты временного размещения в Киржачском районе. Еда, питьё, спальные принадлежности — люди обеспечены всем необходимым, чтобы переждать эту ночь, пока ответственные ведомства завершают работы на пострадавших от возгорания объектах», — говорится в посте Авдеева в его telegram-канале.
Он подчеркнул, что жители постепенно приходят в себя после шока. По его словам, область будет принимать решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья.
Ранее оперативный штаб Владимирской области принял решение об эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. Известно о четырех пострадавших.
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