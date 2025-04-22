22 апреля 2025

Эвакуированных во Владимирской области привезли ночевать в ПВР

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Губернатор пообщался с эвакуированными жителями
Губернатор пообщался с эвакуированными жителями Фото:
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Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

Более 400 жителей Владимирской области, которых эвакуировали после падения боеприпасов и последующего возгорания, привезли в ПВР на ночевку и обеспечили всем необходимым. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев.

«Жители в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Навестил граждан, эвакуированных в пункты временного размещения в Киржачском районе. Еда, питьё, спальные принадлежности — люди обеспечены всем необходимым, чтобы переждать эту ночь, пока ответственные ведомства завершают работы на пострадавших от возгорания объектах», — говорится в посте Авдеева в его telegram-канале.

Он подчеркнул, что жители постепенно приходят в себя после шока. По его словам, область будет принимать решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья.

Ранее оперативный штаб Владимирской области принял решение об эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. Известно о четырех пострадавших.

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Более 400 жителей Владимирской области, которых эвакуировали после падения боеприпасов и последующего возгорания, привезли в ПВР на ночевку и обеспечили всем необходимым. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев. «Жители в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Навестил граждан, эвакуированных в пункты временного размещения в Киржачском районе. Еда, питьё, спальные принадлежности — люди обеспечены всем необходимым, чтобы переждать эту ночь, пока ответственные ведомства завершают работы на пострадавших от возгорания объектах», — говорится в посте Авдеева в его telegram-канале. Он подчеркнул, что жители постепенно приходят в себя после шока. По его словам, область будет принимать решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья. Ранее оперативный штаб Владимирской области принял решение об эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. Известно о четырех пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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