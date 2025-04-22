Комика Комиссаренко объявили в межгосударственный розыск

Комик Вячеслав Комиссаренко объявлен в международный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщили в ФСБ России и подчеркнули, что уже лишенный гражданства России стендапер выехал на территорию Украины, опасаясь экстрадиции в родную страну.
«Вячеслав Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Республики Беларусь (клевета в отношении Президента Республики Беларусь). Опасаясь экстрадиции, выехал на территорию Украины, где публично заявлял о „незаконном уголовном преследовании“», — говорится в заявлении ФСБ на официальном сайте.
Также ведомство приняло решение о лишении гражданства Комиссаренко и его коллеги по цеху Дмитрия Романова. Как следует из заявления ФСБ, они представляют угрозу нацбезопасности РФ.
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