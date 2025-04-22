22 апреля 2025

Комика Комиссаренко объявили в межгосударственный розыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявление ФСБ о действиях в отношении Комиссаренко опубликовано на официальном сайте
Заявление ФСБ о действиях в отношении Комиссаренко опубликовано на официальном сайте Фото:

Комик Вячеслав Комиссаренко объявлен в международный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщили в ФСБ России и подчеркнули, что уже лишенный гражданства России стендапер выехал на территорию Украины, опасаясь экстрадиции в родную страну.

«Вячеслав Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Республики Беларусь (клевета в отношении Президента Республики Беларусь). Опасаясь экстрадиции, выехал на территорию Украины, где публично заявлял о „незаконном уголовном преследовании“», — говорится в заявлении ФСБ на официальном сайте.

Также ведомство приняло решение о лишении гражданства Комиссаренко и его коллеги по цеху Дмитрия Романова. Как следует из заявления ФСБ, они представляют угрозу нацбезопасности РФ.

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Комик Вячеслав Комиссаренко объявлен в международный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщили в ФСБ России и подчеркнули, что уже лишенный гражданства России стендапер выехал на территорию Украины, опасаясь экстрадиции в родную страну. «Вячеслав Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Республики Беларусь (клевета в отношении Президента Республики Беларусь). Опасаясь экстрадиции, выехал на территорию Украины, где публично заявлял о „незаконном уголовном преследовании“», — говорится в заявлении ФСБ на официальном сайте. Также ведомство приняло решение о лишении гражданства Комиссаренко и его коллеги по цеху Дмитрия Романова. Как следует из заявления ФСБ, они представляют угрозу нацбезопасности РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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