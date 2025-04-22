22 апреля 2025

112: количество пострадавших из-за взрывов во Владимирской области выросло до 10

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Мощный взрыв произошел из-за возгорания боеприпасов
Мощный взрыв произошел из-за возгорания боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

Количество пострадавших в результате взрывов на территории 51-го арсенала Минобороны России во Владимирской области увеличилось до 10 человек. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего. Официального подтверждения информации не было.

«Количество пострадавших в результате взрывов во Владимирской области возросло до 10», — цитирует собственный источник telegram-канал 112. По предварительным данным, у большинства диагностировали осколочные ранения и контузии. 

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Из зоны поражения эвакуировали более 3000 человек. Людей вывозят из семи прилегающих населенных пунктов и 12 дачных поселков. На данный момент в пунктах временного размещения находятся свыше 400 человек.

На базе главного управления организовали «горячую линию», передает RT. Группировка сил и средств МЧС России, по указанию руководства увеличена. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщал о четверых раненых, отмечает «Национальная служба новостей».

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Количество пострадавших в результате взрывов на территории 51-го арсенала Минобороны России во Владимирской области увеличилось до 10 человек. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего. Официального подтверждения информации не было. «Количество пострадавших в результате взрывов во Владимирской области возросло до 10», — цитирует собственный источник telegram-канал 112. По предварительным данным, у большинства диагностировали осколочные ранения и контузии.  Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Из зоны поражения эвакуировали более 3000 человек. Людей вывозят из семи прилегающих населенных пунктов и 12 дачных поселков. На данный момент в пунктах временного размещения находятся свыше 400 человек. На базе главного управления организовали «горячую линию», передает RT. Группировка сил и средств МЧС России, по указанию руководства увеличена. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщал о четверых раненых, отмечает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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