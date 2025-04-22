112: количество пострадавших из-за взрывов во Владимирской области выросло до 10

Количество пострадавших в результате взрывов на территории 51-го арсенала Минобороны России во Владимирской области увеличилось до 10 человек. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего. Официального подтверждения информации не было.
«Количество пострадавших в результате взрывов во Владимирской области возросло до 10», — цитирует собственный источник telegram-канал 112. По предварительным данным, у большинства диагностировали осколочные ранения и контузии.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Из зоны поражения эвакуировали более 3000 человек. Людей вывозят из семи прилегающих населенных пунктов и 12 дачных поселков. На данный момент в пунктах временного размещения находятся свыше 400 человек.
На базе главного управления организовали «горячую линию», передает RT. Группировка сил и средств МЧС России, по указанию руководства увеличена. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщал о четверых раненых, отмечает «Национальная служба новостей».
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