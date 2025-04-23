Во Владимирской области из-за детонации боеприпасов закрыты школы и предприятия

Детонация на складах боеприпасов в Киржаче Владимирской области постепенно завершается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, зона чрезвычайной ситуации, объявленной из-за взрывов в воинской части, будет ограничена несколькими населенными пунктами.
«Детонация на складах постепенно завершается. Требуется обследование и оценка последствий [взрывов]», — написал Авдеев в telegram-канале. По его словам, школы, детсады и другие образовательные учреждения, а также ряд предприятий в Киржачском районе сегодня, 23 апреля, закрыты.
«Зону ЧС ограничат пределами конкретных населенных пунктов», — уточнил Авдеев. Закрыты дороги Киржач — Дубки, Киржач — деревня Илейкино и деревня Песьяне — деревня Аленино.
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