Губернатор Авдеев: угрозы жизни пострадавших от взрывов нет

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Авдеев заявил, что в ПВР всем эвакуированным жителям оказывается забота и содействие
Авдеев заявил, что в ПВР всем эвакуированным жителям оказывается забота и содействие Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

Жизни пострадавших в результате взрывов во Владимирской области ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев во время посещения пунктов временного размещения (ПВР).

«Угрозы жизни нет», — написал Авдеев в своем официальном telegram-канале. По его словам, в пунктах ПВР сейчас находятся 495 человек: в Киржачском районе — 159, 195 и 100 человек, еще 41 человек — в Александровском районе. Из них — 13 детей. Авдеев отметил, что в ПВР организовано горячее питание, всем оказывается содействие и забота.

Губернатор также уточнил, что в местном доме культуры начал работу волонтерский штаб, куда можно приносить гуманитарную помощь. При этом количество пострадавших остается неизменным — четыре человека, из них три находятся в больницах, где им оказывается необходимая помощь.

Во Владимирской области 22 апреля произошел взрыв на воинской части, там сдетонировали боеприпасы. После этого жители семи населенных пунктов, 12 дачных поселков и самой части были эвакуированы. Более 400 человек разместили в пунктах временного размещения, где им предоставили питание, спальные принадлежности и необходимую помощь. Власти региона заявили о готовности поддержать пострадавших при восстановлении имущества.

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Жизни пострадавших в результате взрывов во Владимирской области ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев во время посещения пунктов временного размещения (ПВР). «Угрозы жизни нет», — написал Авдеев в своем официальном telegram-канале. По его словам, в пунктах ПВР сейчас находятся 495 человек: в Киржачском районе — 159, 195 и 100 человек, еще 41 человек — в Александровском районе. Из них — 13 детей. Авдеев отметил, что в ПВР организовано горячее питание, всем оказывается содействие и забота. Губернатор также уточнил, что в местном доме культуры начал работу волонтерский штаб, куда можно приносить гуманитарную помощь. При этом количество пострадавших остается неизменным — четыре человека, из них три находятся в больницах, где им оказывается необходимая помощь. Во Владимирской области 22 апреля произошел взрыв на воинской части, там сдетонировали боеприпасы. После этого жители семи населенных пунктов, 12 дачных поселков и самой части были эвакуированы. Более 400 человек разместили в пунктах временного размещения, где им предоставили питание, спальные принадлежности и необходимую помощь. Власти региона заявили о готовности поддержать пострадавших при восстановлении имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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