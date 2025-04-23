Губернатор Авдеев: угрозы жизни пострадавших от взрывов нет

Жизни пострадавших в результате взрывов во Владимирской области ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев во время посещения пунктов временного размещения (ПВР).
«Угрозы жизни нет», — написал Авдеев в своем официальном telegram-канале. По его словам, в пунктах ПВР сейчас находятся 495 человек: в Киржачском районе — 159, 195 и 100 человек, еще 41 человек — в Александровском районе. Из них — 13 детей. Авдеев отметил, что в ПВР организовано горячее питание, всем оказывается содействие и забота.
Губернатор также уточнил, что в местном доме культуры начал работу волонтерский штаб, куда можно приносить гуманитарную помощь. При этом количество пострадавших остается неизменным — четыре человека, из них три находятся в больницах, где им оказывается необходимая помощь.
Во Владимирской области 22 апреля произошел взрыв на воинской части, там сдетонировали боеприпасы. После этого жители семи населенных пунктов, 12 дачных поселков и самой части были эвакуированы. Более 400 человек разместили в пунктах временного размещения, где им предоставили питание, спальные принадлежности и необходимую помощь. Власти региона заявили о готовности поддержать пострадавших при восстановлении имущества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.