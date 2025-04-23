В Киржачском районе отключили тепло и воду из-за ЧС с детонацией снарядов

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Отопление в ряде районов Киржачского района будет восстановлено после подачи газа в котельные
Отопление в ряде районов Киржачского района будет восстановлено после подачи газа в котельные Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

В Киржачском районе Владимирской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации боеприпасов на складе воинской части, временно отключены отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Владимиртеплогаз».

«В целях обеспечения безопасности оборудования и людей 22 апреля с 22:00 отключены котельные в зоне города Киржача», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. В частности, отключение затронуло котельные №2, №6, №9, №11, №12, №13 и №14, обслуживающие многоквартирные дома и социальные объекты. Более 12,3 тысячи жителей и 12 социальных объектов остались без отопления и горячей воды. При этом восстановить подачу тепла и воды планируется сразу после подачи газа на котельные.

Во Владимирской области 22 апреля произошел взрыв на воинской части, там сдетонировали боеприпасы. После этого жители семи населенных пунктов, 12 дачных поселков и самой части были эвакуированы. Более 400 человек разместили в пунктах временного размещения, где им предоставили питание, спальные принадлежности и необходимую помощь.

Губернатор Александр Авдеев заявил, что угрозы жизни пострадавших нет. По его словам, в ПВР организовано горячее питание и всем оказывается необходимая помощь. Губернатор также отметил открытие волонтерского штаба для сбора гуманитарной помощи. Авдеев подчеркнул, что в результате взрыва четыре человека пострадали, трое из них в больницах.

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В Киржачском районе Владимирской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация из-за детонации боеприпасов на складе воинской части, временно отключены отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Владимиртеплогаз». «В целях обеспечения безопасности оборудования и людей 22 апреля с 22:00 отключены котельные в зоне города Киржача», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. В частности, отключение затронуло котельные №2, №6, №9, №11, №12, №13 и №14, обслуживающие многоквартирные дома и социальные объекты. Более 12,3 тысячи жителей и 12 социальных объектов остались без отопления и горячей воды. При этом восстановить подачу тепла и воды планируется сразу после подачи газа на котельные. Во Владимирской области 22 апреля произошел взрыв на воинской части, там сдетонировали боеприпасы. После этого жители семи населенных пунктов, 12 дачных поселков и самой части были эвакуированы. Более 400 человек разместили в пунктах временного размещения, где им предоставили питание, спальные принадлежности и необходимую помощь. Губернатор Александр Авдеев заявил, что угрозы жизни пострадавших нет. По его словам, в ПВР организовано горячее питание и всем оказывается необходимая помощь. Губернатор также отметил открытие волонтерского штаба для сбора гуманитарной помощи. Авдеев подчеркнул, что в результате взрыва четыре человека пострадали, трое из них в больницах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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