В Кургане в районе областного госпиталя для ветеранов войн обустраивают остановку, тротуар и дополнительные парковочные места. Об этом URA.RU сообщили читатели. В администрации города уточнили, что работа проводится по поручению губернатора.
«Работы по благоустройству территории в районе Курганского областного госпиталя для ветеранов войны проводятся по поручению губернатора региона в рамках содержания улично-дорожной сети города Кургана. Подрядная организация АО „Варгашинское ДРСП“ уже приступила к работам. В рамках благоустройства будет выполнена установка новых бортовых камней, обустроены парковочные места, заасфальтировано покрытие съезда и заездного кармана, восстановлена конструкция тротуара, приведено в порядок покрытие площадки ожидания общественного транспорта. Также будет установлен остановочный павильон из перфорированного металлического листа», — сообщили в пресс-службе администрации города Курган в ответе на запрос агентства.
Строительные работы планируется выполнить до 15 мая 2025 года. В госпитале для ветеранов отметили, что расширение парковки по улице Перова проводится для удобства пациентов и гостей региона.
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