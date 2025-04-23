Несовершеннолетний сын Кадырова получил новую должность

В Чеченской Республике (ЧР) обсуждают возможное назначение 17-летнего сына главы региона Адама Кадырова на должность секретаря Совета безопасности ЧР. Информация о таком возможном назначении опубликовал telegram-канал ведомства.
«В рамках исполнения поручения Секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова, его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу...», — говорится в сообщении. Тем не менее, официального подтверждения о вступлении Адама Кадырова в эту должность от властей Чечни на данный момент не поступало. Официальный сайт Совета безопасности все еще указывает Хамзата Кадырова как действующего секретаря.
Ранее Адам Кадыров уже получил должность куратора Министерства внутренних дел по Чеченской Республике по поручению главы региона Рамзана Кадырова. О его назначении на этот пост было официально объявлено в ходе совещания МВД ЧР, где также прошла церемония награждения отличившихся сотрудников полиции.
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