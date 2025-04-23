В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области 26 апреля ветер усилится до 17 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер усилится до 17 м/с
Ветер усилится до 17 м/с Фото:

Днем 26 апреля на территории Тюменской области порывы ветра усилятся до 17 м/с. Об этом сообщает telegram-канал «Р-402 „Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск“.

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Тюменской области 26 апреля в дневные часы местами усиление ветра до 17 м/с», — указано в публикации telegram-канала.

Во время непогоды водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим. А также соблюдать дистанцию.

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Днем 26 апреля на территории Тюменской области порывы ветра усилятся до 17 м/с. Об этом сообщает telegram-канал «Р-402 „Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск“. «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Тюменской области 26 апреля в дневные часы местами усиление ветра до 17 м/с», — указано в публикации telegram-канала. Во время непогоды водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим. А также соблюдать дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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