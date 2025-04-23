В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Ветер усилится до 17 м/с
Днем 26 апреля на территории Тюменской области порывы ветра усилятся до 17 м/с. Об этом сообщает telegram-канал «Р-402 „Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск“.
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Тюменской области 26 апреля в дневные часы местами усиление ветра до 17 м/с», — указано в публикации telegram-канала.
Во время непогоды водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим. А также соблюдать дистанцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!