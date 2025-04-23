Следователи возбудили дело из-за массового отравления школьников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в школе №178. Об этом URA.RU сообщил и.о. руководителя регионального СКР Анатолий Надбитов.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — сказал полковник юстиции. По его словам, силовики допросят сотрудников школы, изучат документацию об организации питания. Сейчас выясняется степень тяжести вреда и число пострадавших.
О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Предварительный диагноз кишечной инфекции установили семи детям, а признаки выявили у 43 человек. Детей отправили на дистанционное обучение. По предположениям источника URA.RU, у детей норовирус — инфекция, которая может привести к смерти. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды.
Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. «По поводу отравлений: они просто исторически происходят во всех школах. Это, можно сказать, неконтролируемая такая штука. Она может возникнуть вообще в любом месте, даже дома», — сказала она. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем агентство собирает в отдельном сюжете.
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