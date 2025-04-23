WSJ: власти Украины опасаются, что Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров

Украинские власти начали опасаться, что президент США Дональд Трамп обвинит Киев в срыве мирных переговоров и прекратит военную помощь. Об этом сообщают американские СМИ.
«Украинские чиновники обеспокоены тем, что Трамп, заявивший, что ему не нравится [президент Украины Владимир] Зеленский, может обвинить Киев в срыве переговоров. Также, по их мнению, он может отказаться и от предоставления дальнейшей военной помощи», — сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территорией в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Владимир Зеленский может быть вынужден признать Крым российским из-за ослабления своих позиций на международной арене и давления со стороны США.
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