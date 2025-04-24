ВСУ атаковали Крым «волнами», российские ПВО за ночь сбили 87 украинских дронов: карта атак

В ночь на 24 апреля Украина массово атаковал восемь российских регионов. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили 87 вражеских дронов. Большая часть из них была уничтожена над Крымом — 45 БПЛА. В Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске и других городах аэропорты временно приостановили работу. Подробнее — в материале URA.RU.
Воронежская область
В Воронежской области было сбито около десяти украинских беспилотников, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Он также отметил, что угроза атаки БПЛА сохраняется, и призвал жителей следить за официальными сообщениями от правительства региона и МЧС России.
Липецкая область
Над Липецкой областью этой ночью системы ПВО сбили четыре дрона ВСУ. Накануне в регионе был объявлен режим воздушной опасности, об этом сообщал губернатор Игорь Артамонов.
Крым
Больше всего БПЛА было уничтожено над Крымом — 45. О том, что ВСУ атакуют регион, ранее писал военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале.
"ВСУ прямо сейчас пытаются бить по Крыму. Атакуют волнами", — сообщал он. Котенок также предупреждал, что противник может попытаться продемонстрировать ракетные пуски, поскольку Киеву сейчас крайне необходима хоть какая-то эффектная картинка.
Нижегородская область
Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что силы и средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сегодня утром успешно отразили атаку беспилотников в Нижегородской области. По данным Минобороны РФ, было уничтожено четыре украинских БПЛА. Пострадавших среди людей и повреждений, предварительно, нет.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что аэропорт Нижнего Новгорода временно приостановил прием и вылет самолетов с 02:50 по мск для обеспечения безопасности полетов. О снятии ограничений пока информации не было.
Брянская область
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что утром над Брянской областью были обнаружены и уничтожены четыре вражеских беспилотника. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, и оперативные службы продолжают работать на месте. Также он выразил благодарность подразделениям ПВО.
Белгородская и Курская области
В Белгородской и Курской областях системы ПВО сбили по десять украинских дронов. Информации о пострадавших и последствиях удара пока нет.
Московская область
Два дрона ВСУ были сбиты над Московской областью, сообщили в оборонном ведомстве. Кроме того, в столичном аэропорту «Жуковский» были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры были приняты в аэропортах Казани, Ульяновска и Калуги.
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