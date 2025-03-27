Bloomberg: Макрон собирается обсудить с Трампом помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонит главе США Дональду Трампу, чтобы обсудить с ним гарантии безопасности для Украины, которые способна предоставить ей Европа. Об этом пишут американские СМИ.
«Макрон планирует позвонить Трампу после саммита [в Париже], чтобы проинформировать его о том, что в состоянии сделать Европа [для Украины]», — пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника из офиса французского президента. Также Макрон потребовать от России обязательств по соблюдению режима прекращения огня.
Макрон планирует собрать европейских лидеров на саммите в Париже, чтобы обсудить отправки военного контингента, или, как он их назвал — «сил обеспечения», на Украину. В эту инициативу он и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются вовлечь около 37 стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не приемлет иностранного контингента под любым флагом на украинской территории, поскольку, по его словам, он будет способствовать сохранению там нацистских настроений. При этом президент России Владимир Путин не раз сообщал, что страна готова к мирному урегулированию конфликта при соблюдении некоторых условий со стороны Киева. Летом он сделал заявление о том, что ВС РФ немедленно прекратят огонь в случае, если украинская армия покинет территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а Киев откажется от планов по вступлению в НАТО. Киев не дал ответа, вскоре после этого ВСУ вторглись в Курскую область.
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