В Курган на майские праздники приедет Пелагея. Инсайд URA.RU подтвердился

Возле курганской филармонии 1 мая выступит Пелагея
© Служба новостей «URA.RU»
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Пелагея выступит на Троицкой площади
Пелагея выступит на Троицкой площади Фото:

В Кургане на Троицкой площади 1 мая выступит певица Пелагея и ее группа (6+). Об этом сообщается в афише на сайте муниципального образования города Кургана. Ранее о приезде группы «Пелагея» рассказывали журналисты URA.RU, инсайд подтвердился.

Концерт пройдет вечером. «Праздничный концерт Заслуженной артистки Российской Федерации Пелагеи, 1 мая в 20:00», — написано в афише.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курган приедет группа «Пелагея». Кроме того, в городе на празднование 80-летия Великой Победы уже анонсированы выступления двух хедлайнеров: певца Виктора Сорокина и группы «Партизаны FM», как сообщили в правительстве Курганской области.

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В Кургане на Троицкой площади 1 мая выступит певица Пелагея и ее группа (6+). Об этом сообщается в афише на сайте муниципального образования города Кургана. Ранее о приезде группы «Пелагея» рассказывали журналисты URA.RU, инсайд подтвердился. Концерт пройдет вечером. «Праздничный концерт Заслуженной артистки Российской Федерации Пелагеи, 1 мая в 20:00», — написано в афише. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган приедет группа «Пелагея». Кроме того, в городе на празднование 80-летия Великой Победы уже анонсированы выступления двух хедлайнеров: певца Виктора Сорокина и группы «Партизаны FM», как сообщили в правительстве Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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