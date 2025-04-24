В Кургане на Троицкой площади 1 мая выступит певица Пелагея и ее группа (6+). Об этом сообщается в афише на сайте муниципального образования города Кургана. Ранее о приезде группы «Пелагея» рассказывали журналисты URA.RU, инсайд подтвердился.
Концерт пройдет вечером. «Праздничный концерт Заслуженной артистки Российской Федерации Пелагеи, 1 мая в 20:00», — написано в афише.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курган приедет группа «Пелагея». Кроме того, в городе на празднование 80-летия Великой Победы уже анонсированы выступления двух хедлайнеров: певца Виктора Сорокина и группы «Партизаны FM», как сообщили в правительстве Курганской области.
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