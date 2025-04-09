Курганцы обсуждают, что на День Победы выступит еще один крутой хедлайнер

В Кургане ожидают приезда группы «Пелагея». Предполагается, что коллектив может дать концерт на мероприятии, которое пройдет в период до конца мая. Договор с группой уже заключен. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы, связанной с культурой.
«Группа „Пелагея“ выступит в Кургане. Скорее всего не появится непосредственно в День Победы, но выступление может быть приурочено к 80-летию Великой Победы или другим крупным мероприятиям», — поделился с URA.RU источник.
Соответствующая информация частично подтверждается на сайте госзакупок. «Заказчик ГАУ „Курганское театрально-концертное объединение“.<...> Предмет договора: организация концерта группы „Пелагея“», — указано на сайте.
Цель, чему приурочен концерт, данной закупки не указана. Предполагается, что концерт возможно будет приурочен к празднованию 80-летия Великой Победы, последнему звонку или другому мероприятию в регионе, которое пройдет до конца мая. Ведь по информации с сайта, договор был заключен в конце марта, а крайний срок исполнения обозначен концом мая.
На концертных площадках города и области в афишах группа «Пелагея» не числится. В туре музыкального коллектива даты рядом с Днем Победы, по открытым данным, не заняты. Из возможных крупных событий в городе на обозначенный период — День Победы и последние звонки, которые обычно проводят в конце мая. Может быть и другое событие, где группа еще не анонсирована в качестве хедлайнера. В сентябре 2022 года Пелагея выступила в День труженника села.
Корреспондент URA.RU направил запрос представителю группы. Ответ на момент публикации не поступил. Он будет добавлен. Также журналист обратился к заказчику — ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение». Представитель объединения рассказал, что раскрыть информацию более чем указано на сайте не может.
В Кургане на празднование 80-летия Великой Победы уже анонсированы выступления двух хедлайнеров: певца Виктора Сорокина и группы «Партизаны FM», как сообщили в правительстве Курганской области. Ожидается, что концерты пройдут на центральной площади и других ключевых местах города, где будут обеспечены меры безопасности с участием силовых структур и волонтеров.
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