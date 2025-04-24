В ХМАО нефтяники обнаружили новую крупную залежь углеводородов

В ХМАО компания «Славнефть-Мегионнефтегаз» обнаружила новую залежь нефти на действующем Луговом месторождении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«Обнаружена крупная залежь нефти на Луговом месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе», — сообщили в компании. Геологические запасы этих пластов оцениваются более чем в 3 млн тонн черного золота.
Первая скважина, пробуренная в обнаруженные пласты, дает 400 тонн безводной нефти с низким содержанием примесей в сутки. Планируется, что до конца 2025 года будет построено еще 13 скважин.
«Залежь безводной нефти — ценное открытие, которое доказывает высокий потенциал наших месторождений. Оно стало результатом непрерывной работы команды профессионалов и применения собственных технологий», — подчеркнул генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Александр Баринов.
«Славнефть-Мегионнефтегаз» — совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти». Занимается поиском новых запасов на действующих месторождениях в рамках программы «Газпром нефти» по доизучению зрелых активов. С помощью новых технологий геологоразведки, цифровой обработки данных и бурения предприятие ищет возможности для расширения ресурсной базы.
Ранее URA.RU сообщало, что на месторождениях ХМАО появятся новые площадки для разработки инновационных методов добычи трудноизвлекаемой нефти. «Трудная» нефть залегает глубоко в недрах и требует особого подхода — ее сложно добыть обычными способами.
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