Ребенка, попавшего под мусоровоз, готовят к госпитализации в Екатеринбург

В Каменске-Уральском 11-летнего мальчика, которого снес мусоровоз, готовят к госпитализации в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Свердловской области капитан Галина Кравченко.
«Сейчас решается вопрос о госпитализации в [екатеринбургскую] больницу №9», — сказала Кравченко. По ее словам, мальчик в коме.
По словам очевидцев, ребенок, выйдя из автобуса, резко побежал на проезжую часть, где попал под колеса машины. Предположительно, мальчик торопился на тренировку. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
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