Ребенка, попавшего под мусоровоз, готовят к госпитализации в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Екатеринбург , здоровье, медицина, скорая помощь, скорая медицинская помощь
С ребенком уже работают медики Фото:

В Каменске-Уральском 11-летнего мальчика, которого снес мусоровоз, готовят к госпитализации в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Свердловской области капитан Галина Кравченко.

«Сейчас решается вопрос о госпитализации в [екатеринбургскую] больницу №9», — сказала Кравченко. По ее словам, мальчик в коме.

По словам очевидцев, ребенок, выйдя из автобуса, резко побежал на проезжую часть, где попал под колеса машины. Предположительно, мальчик торопился на тренировку. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском 11-летнего мальчика, которого снес мусоровоз, готовят к госпитализации в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Свердловской области капитан Галина Кравченко. «Сейчас решается вопрос о госпитализации в [екатеринбургскую] больницу №9», — сказала Кравченко. По ее словам, мальчик в коме. По словам очевидцев, ребенок, выйдя из автобуса, резко побежал на проезжую часть, где попал под колеса машины. Предположительно, мальчик торопился на тренировку. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...