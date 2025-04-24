В Каменске-Уральском мальчик, которого снес мусоровоз, впал в кому

В Каменске-Уральском 11-летний мальчик, которого на большой скорости сбил мусоровоз, впал в кому. Об этом URA.RU сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Свердловской области капитан Галина Кравченко.
«По предварительным данным, мальчик находится в тяжелом состоянии. На месте работают автоинспекторы, которые устанавливают обстоятельства случившегося», — сказала Кравченко.
По словам очевидцев, мальчик вышел из автобуса и резко побежал на проезжую часть. Мусоровоз мальчик, вероятно, не видел. Ребенок, предположительно, торопился на тренировку.
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