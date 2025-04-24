В Каменске-Уральском мальчик, которого снес мусоровоз, впал в кому

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Врачи борются за жизнь ребенка Фото:

В Каменске-Уральском 11-летний мальчик, которого на большой скорости сбил мусоровоз, впал в кому. Об этом URA.RU сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Свердловской области капитан Галина Кравченко.

«По предварительным данным, мальчик находится в тяжелом состоянии. На месте работают автоинспекторы, которые устанавливают обстоятельства случившегося», — сказала Кравченко.

По словам очевидцев, мальчик вышел из автобуса и резко побежал на проезжую часть. Мусоровоз мальчик, вероятно, не видел. Ребенок, предположительно, торопился на тренировку.

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В Каменске-Уральском 11-летний мальчик, которого на большой скорости сбил мусоровоз, впал в кому. Об этом URA.RU сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ Свердловской области капитан Галина Кравченко. «По предварительным данным, мальчик находится в тяжелом состоянии. На месте работают автоинспекторы, которые устанавливают обстоятельства случившегося», — сказала Кравченко. По словам очевидцев, мальчик вышел из автобуса и резко побежал на проезжую часть. Мусоровоз мальчик, вероятно, не видел. Ребенок, предположительно, торопился на тренировку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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