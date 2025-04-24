В Каменске-Уральском (Свердловская область) 11-летнего мальчика госпитализировали после того, как его на большой скорости сбил мусоровоз. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия.
«Ребенок резко выбежал из автобуса и попал под несущийся мусоровоз. Его забрали в больницу, на асфальте осталось пятно крови. Вроде бы ребенок жив», — сказала первая собеседница агентства.
По словам второго, мальчик сначала спокойно шел, а потом резко побежал, выхватив телефон. «Дорогу он перебегал не по пешеходнику. Не посмотрел по сторонам и попал под машину, его откинуло назад», — добавил собеседник.
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