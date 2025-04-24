«Осталось пятно крови»: очевидцы рассказали, как мусоровоз сбил ребенка в Каменске-Уральском. Видео

Мальчика, которого снес мусоровоз, увезли в больницу в Каменске-Уральском
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник. Челябинск., мусоровоз
Авария произошла в Каменске-Уральском (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 11-летнего мальчика госпитализировали после того, как его на большой скорости сбил мусоровоз. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия.

«Ребенок резко выбежал из автобуса и попал под несущийся мусоровоз. Его забрали в больницу, на асфальте осталось пятно крови. Вроде бы ребенок жив», — сказала первая собеседница агентства.

По словам второго, мальчик сначала спокойно шел, а потом резко побежал, выхватив телефон. «Дорогу он перебегал не по пешеходнику. Не посмотрел по сторонам и попал под машину, его откинуло назад», — добавил собеседник.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 11-летнего мальчика госпитализировали после того, как его на большой скорости сбил мусоровоз. Об этом URA.RU рассказали очевидцы происшествия. «Ребенок резко выбежал из автобуса и попал под несущийся мусоровоз. Его забрали в больницу, на асфальте осталось пятно крови. Вроде бы ребенок жив», — сказала первая собеседница агентства. По словам второго, мальчик сначала спокойно шел, а потом резко побежал, выхватив телефон. «Дорогу он перебегал не по пешеходнику. Не посмотрел по сторонам и попал под машину, его откинуло назад», — добавил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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