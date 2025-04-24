Россия ответила Трампу, призвавшего прекратить удары по Киеву

Депутат Журова: Россия готова к перемирию
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Светлана Журова напомнила, что украина нарушила договоренности по перемирию
Светлана Журова напомнила, что украина нарушила договоренности по перемирию Фото:

Россия готова к перемирию, в отличие от Киева. Такой ответ последовал от депутата Госдумы Светланы Журовой на призыв президента США Дональда Трампа прекратить огонь по Киеву.

«Мы предложили и абсолютно готовы были к перемирию, но мы сделали это, а они нет», — передает слова Журовой Lenta.ru. Она напомнила, что во время пасхального перемирия украинская сторона нарушила договоренности.

Журова также опровергла утверждения о бомбардировках мирных жителей. Депутат подчеркнула, что российские удары наносятся исключительно по военным объектам.

Раннее Трамп раскритиковал российские удары по киевским военным объектам. Он продолжает активно призывать стороны к мирному урегулированию. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о введении пасхального режима прекращения огня, который должен был действовать с 19 по 21 апреля, и выразил надежду на то, что украинская сторона поддержит данную инициативу. Тем не менее, несмотря на объявленное перемирие, вооруженные силы Украины нанесли удары по ряду российских приграничных территорий. В результате атак были зафиксированы жертвы среди гражданского населения, а также нанесен ущерб объектам инфраструктуры. Российские официальные лица и аналитики связывают инциденты с тем, что, по их мнению, президент Украины Владимир Зеленский не обладает полным контролем над ситуацией на линии фронта.

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Россия готова к перемирию, в отличие от Киева. Такой ответ последовал от депутата Госдумы Светланы Журовой на призыв президента США Дональда Трампа прекратить огонь по Киеву. «Мы предложили и абсолютно готовы были к перемирию, но мы сделали это, а они нет», — передает слова Журовой Lenta.ru. Она напомнила, что во время пасхального перемирия украинская сторона нарушила договоренности. Журова также опровергла утверждения о бомбардировках мирных жителей. Депутат подчеркнула, что российские удары наносятся исключительно по военным объектам. Раннее Трамп раскритиковал российские удары по киевским военным объектам. Он продолжает активно призывать стороны к мирному урегулированию.  Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о введении пасхального режима прекращения огня, который должен был действовать с 19 по 21 апреля, и выразил надежду на то, что украинская сторона поддержит данную инициативу. Тем не менее, несмотря на объявленное перемирие, вооруженные силы Украины нанесли удары по ряду российских приграничных территорий. В результате атак были зафиксированы жертвы среди гражданского населения, а также нанесен ущерб объектам инфраструктуры. Российские официальные лица и аналитики связывают инциденты с тем, что, по их мнению, президент Украины Владимир Зеленский не обладает полным контролем над ситуацией на линии фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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