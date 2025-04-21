Пасхальное перемирие в зоне СВО, улучшение жизни пенсионеров и лекарство от рака — главное за неделю

Перемирие, введенное президентом РФ Владимиром Путиным на Пасху, завершилось — российская армия строго соблюдала запрет на военные действия, в то время как Украина нарушила его, выпустив около 900 снарядов и БПЛА. Правительство утвердило стратегию по улучшению жизни пожилых россиян. Также в России разработали лекарство от рака, которое может убить раковые опухоли и его метастазы. Об этих и других главных новостях за неделю с 14 по 20 апреля — в материале URA.RU.
Истек срок объявленного Путиным перемирия
Срок действия пасхального перемирия, объявленного Россией в зоне специальной военной операции с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, завершился. Президент России Владимир Путин не давал команд на продление режима прекращения огня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Команд по продлению пасхального перемирия президент не давал», — заявил Песков. О введении перемирия 19 апреля объявил сам Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По данным Минобороны РФ, в указанный период российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях. Все командующие группировками получили соответствующие указания о прекращении боевых действий.
Президент России подчеркивал, что войска должны быть готовы отразить возможные атаки со стороны Украины в случае нарушения перемирия. Власти напомнили, что ранее Киев несколько раз нарушал договоренности о прекращении огня, в частности, более 100 раз был нарушен мораторий на удары по энергообъектам, объявленный с 18 марта. Путин также отмечал, что реакция Украины на пасхальное перемирие покажет искренность ее намерений по участию в мирных переговорах.
Украина совершила почти тысячу ударов дронами на Пасху
В Киеве отказались прекращать огонь. Так, 20 апреля в Донецке были зафиксированы как минимум три взрыва, произошедшие после 9:00 утра. По данным Минобороны РФ, ВСУ совершили 900 ударов с момента начала перемирия. Атаки приходились на покровское направление, ЛНР, ДНР, Херсонскую область. Уточняется, что в течении ночи противник применили 48 БПЛА для ударов по территориям РФ. Один из аппаратов был направлен к территории Крыма. Также ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск из орудий и минометов.
Зеленский в пасхальном обращении призвал к миру «длиной в век». Он выразил надежду на единение граждан Украины и светлое будущее страны, заявив, что Пасха объединяет нацию в стремлении к спокойной жизни. Украинский лидер заявил, что Киев продлит пасхальное перемирие при учете соблюдения тишины со стороны ВС РФ. Он уточнил, что ВСУ будут действовать зеркально. Зеленский не дал четкого ответа на объявленное Путиным пасхальное перемирие. Он не стал отвергать эту идею, но и не сказал, что Киев будет соблюдать прекращение огня.
Правительство РФ утвердило Стратегию действий в интересах пожилых до 2030 года
Правительство приняло стратегию, направленную на поддержку граждан старшего возраста, которая будет действовать до 2030 года. В нее входят меры по улучшению качества жизни пожилых людей, а именно: индексация пенсий два раза в год, расширение медицинских услуг, особенно в сельской местности, и создание возможностей для активного досуга.
ВСУ бьют по энергообъектам России вопреки мораторию
ВСУ атаковали энергообъекты в регионах России, несмотря на 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре. В результате атак повреждены высоковольтные линии, отключено электричество у тысячи человек. Под удар также попали подстанции. Атакам ВСУ подверглись Белгородская, Брянская, Запорожская, Курская области, ЛНР и другие регионы.
Международный скандал в бане
Международный скандал разразился в России с участием выходцев из Киргизии. В Москве бизнесмен из данной республики закрыл вход для россиян в свою баню, пустив в нее только сограждан. Возмущенные таким поведением жители вызвали полицию на место, силовики задержали иностранцев. Это, в свою очередь, вызвало вопросы у МИД Киргизии.
Экс-губернатор Курской области задержан
Смирнов был задержан представителями правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела по хищению более одного миллиарда рублей. Эти средства были выделены «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на российско-украинской границе. По итогу заседания экс-губернатора отправили в СИЗО. Вину он не признал.
Переговоры по Украине 9 мая
Песков рассказал, что грядущее празднование Дня Победы не будет носить элементов Ялты 1945 года (тогда в Ялте встретились главы трех стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритания, — прим. URA.RU). Он также отметил, что на полях празднования 9 мая в России пройдут содержательные переговоры лидеров стран.
Пресс-секретарь президента отметил, что разговор о передаче новых территорий России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, под ее контроль в рамках переговоров не ведется. Это связано с тем, что они и так являются частью РФ.
В России создан уникальный препарат от рака
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации настаивает на расторжении госконтракта с компанией «Лина М», разрабатывающей препарат от рака. Ведомство заявляет, что научно-исследовательская работа не привела к созданию препарата с практической ценностью.
Однако Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы пришел к противоположному выводу: разрабатываемое лекарство не имеет мировых аналогов в лечении онкологических заболеваний. По словам гендиректора «Лина М» Александра Галанцева, госконтракт с Минпроторгом был расторгнут по инициативе последнего из-за задержек с разработкой препарата. В настоящее время компания совершает клинические испытания самостоятельно.
В настоящее время проводится набор добровольцев на дальнейшие испытания лекарства. Препарат теоретически способен убить не только раковую опухоль, но и ее метастазы, однако точные дозировки и схемы лечения еще предстоит узнать в ходе испытаний.
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