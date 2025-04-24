24 апреля 2025

В Екатеринбурге посадили соратника лидера ОПГ «Визовские»

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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Силовики поймали Сашу Гришу в прошлом году Фото:

В Екатеринбурге вынесли приговор авторитетному бизнесмену Александру Гришаеву (прозвище — Саша Гриша), вхожего в близкое окружение Валерия Яковлева, которого называют лидером ОПГ «Визовские». Об этом URA.RU сообщили в Чкаловском райсуде.

«Ему назначено три года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сказали в инстанции.

Гришаева задержали в ночь на 14 сентября 2024 года на улице Щербакова. Силовики вытащили его из черного Mercedes на глазах у прохожих. Позже выяснилось, что в салоне обнаружили наркотическое вещество и пистолет со спиленным номером.

Через два дня Гришаева арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). По словам источника URA.RU, именно по этой статье Гришаева и разыскивали. Однако позже обвинение переквалифицировали на — ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ». Судебное разбирательство прошло в четыре заседания.

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В Екатеринбурге вынесли приговор авторитетному бизнесмену Александру Гришаеву (прозвище — Саша Гриша), вхожего в близкое окружение Валерия Яковлева, которого называют лидером ОПГ «Визовские». Об этом URA.RU сообщили в Чкаловском райсуде. «Ему назначено три года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сказали в инстанции. Гришаева задержали в ночь на 14 сентября 2024 года на улице Щербакова. Силовики вытащили его из черного Mercedes на глазах у прохожих. Позже выяснилось, что в салоне обнаружили наркотическое вещество и пистолет со спиленным номером. Через два дня Гришаева арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). По словам источника URA.RU, именно по этой статье Гришаева и разыскивали. Однако позже обвинение переквалифицировали на — ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ». Судебное разбирательство прошло в четыре заседания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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