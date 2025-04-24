В Екатеринбурге посадили соратника лидера ОПГ «Визовские»

В Екатеринбурге вынесли приговор авторитетному бизнесмену Александру Гришаеву (прозвище — Саша Гриша), вхожего в близкое окружение Валерия Яковлева, которого называют лидером ОПГ «Визовские». Об этом URA.RU сообщили в Чкаловском райсуде.
«Ему назначено три года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сказали в инстанции.
Гришаева задержали в ночь на 14 сентября 2024 года на улице Щербакова. Силовики вытащили его из черного Mercedes на глазах у прохожих. Позже выяснилось, что в салоне обнаружили наркотическое вещество и пистолет со спиленным номером.
Через два дня Гришаева арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). По словам источника URA.RU, именно по этой статье Гришаева и разыскивали. Однако позже обвинение переквалифицировали на — ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ». Судебное разбирательство прошло в четыре заседания.
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