Курганский торговый бизнес британских инвесторов резко увеличил выручку

Экспортная компания производителя соков и морсов «Фруктолайн» из Кургана, которым владеет британский инвестор «Геллан Консталтинг Лтд», резко увеличила выручку. За прошлый год активом было заработано свыше 105 миллионов рублей. Об этом сообщается на государственном информационном ресурсе.
«Выручка за 2024 год составила 105,3 миллиона рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (66,7 миллиона). Чистая прибыль выросла с 349 до 569 тысяч рублей», — сообщается в финансовой отчетности предприятия.
Иностранный учредитель «Геллан Консталтинг Лтд» владеет предприятием с 2014 года. Он пришел на смену кипрской компании «Вероанд Трейдинг Лимитед». В общей сложности в «Фруктолайне» и «Фруктолайне Экспорте» зарубежному инвестору из Виргинских островов принадлежит 50% акций в уставном капитале. Компании активно сотрудничают с дружественными странами, в том числе с Китаем.
Корреспондентом URA.RU направлен запрос в компанию с просьбой прокомментировать рост доходов. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что курганский актив британских инвесторов в три раза сократил убытки. Производитель соков «Фруктолайн» связал это с дорогостоящим внедрением системы «Честный знак». По словам представителей компании, она нанесла сильнейший удар по экономике предприятия. Также сообщалось, что на курганском заводе американского холдинга резко сократилась выручка. В компании «ВНТС» объяснили это переходом на производство нового оборудования и реструктуризацией экспортных поставок.
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