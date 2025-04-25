«Крайне хрупко»: Трамп высказался о переговорах с Россией и Украиной

Россия и Украина в ходе переговоров делают определенные шаги вперед. Однако при этом обстановка остается крайне хрупкой. Об этом рассказал президент США Дональда Трамп.
«Думаю, Россия и Украина прогрессируют», — передает слова Трампа телеканал Fox News. Он добавил, что в США рассчитывают на положительные изменения. Тем не менее ситуация остается крайне хрупкой, заключил Трамп.
Президент РФ Владимир Путин готовит соглашение с США, о котором Европа и Украина узнают уже постфактум. 25 апреля он встретился в Кремле со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом. По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева Киев саботировал попытки Штатов выработать общую позицию Запада по конфликту, что заставило Дональда Трампа вести переговоры с Россией без учета союзников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.