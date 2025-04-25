«Крайне хрупко»: Трамп высказался о переговорах с Россией и Украиной

Трамп: Россия и Украина прогрессируют в ходе переговоров
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Ситуация остается нестабильной, заявил Трамп
Ситуация остается нестабильной, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия и Украина в ходе переговоров делают определенные шаги вперед. Однако при этом обстановка остается крайне хрупкой. Об этом рассказал президент США Дональда Трамп.

«Думаю, Россия и Украина прогрессируют», — передает слова Трампа телеканал Fox News. Он добавил, что в США рассчитывают на положительные изменения. Тем не менее ситуация остается крайне хрупкой, заключил Трамп.

Президент РФ Владимир Путин готовит соглашение с США, о котором Европа и Украина узнают уже постфактум. 25 апреля он встретился в Кремле со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом. По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева Киев саботировал попытки Штатов выработать общую позицию Запада по конфликту, что заставило Дональда Трампа вести переговоры с Россией без учета союзников. 

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Россия и Украина в ходе переговоров делают определенные шаги вперед. Однако при этом обстановка остается крайне хрупкой. Об этом рассказал президент США Дональда Трамп. «Думаю, Россия и Украина прогрессируют», — передает слова Трампа телеканал Fox News. Он добавил, что в США рассчитывают на положительные изменения. Тем не менее ситуация остается крайне хрупкой, заключил Трамп. Президент РФ Владимир Путин готовит соглашение с США, о котором Европа и Украина узнают уже постфактум. 25 апреля он встретился в Кремле со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом. По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева Киев саботировал попытки Штатов выработать общую позицию Запада по конфликту, что заставило Дональда Трампа вести переговоры с Россией без учета союзников. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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