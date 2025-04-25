25 апреля 2025

Белоусов обратился к бойцам ВС РФ по поводу их успехов под Курском

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Белоусов лично наградил отличившихся в ходе выполнения боевых задач бойцов
Белоусов лично наградил отличившихся в ходе выполнения боевых задач бойцов Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск», уничтожающую боевиков ВСУ в атакованном российском регионе и высоко оценил результаты работы бойцов ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск „Курск“, где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиях войск по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области... Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале.

Накануне военкоры сообщили о работе ВС РФ в Курской области. Бойцы армии России почти закончили зачистку села Горналь. Главное об СВО на 25 апреля — в материале URA.RU.

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Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск», уничтожающую боевиков ВСУ в атакованном российском регионе и высоко оценил результаты работы бойцов ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск „Курск“, где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиях войск по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области... Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. Накануне военкоры сообщили о работе ВС РФ в Курской области. Бойцы армии России почти закончили зачистку села Горналь. Главное об СВО на 25 апреля — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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