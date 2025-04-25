Белоусов обратился к бойцам ВС РФ по поводу их успехов под Курском

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск», уничтожающую боевиков ВСУ в атакованном российском регионе и высоко оценил результаты работы бойцов ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск „Курск“, где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиях войск по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области... Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале.
Накануне военкоры сообщили о работе ВС РФ в Курской области. Бойцы армии России почти закончили зачистку села Горналь. Главное об СВО на 25 апреля — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.