25 апреля 2025

Зеленский заявил об ударе по Украине ракетой с комплектующими производства США

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Зеленский сожалеет из-за того, что большинство иностранных комплектующих ракеты произведены в США
Зеленский сожалеет из-за того, что большинство иностранных комплектующих ракеты произведены в США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из ракет, которые упали на территории страны, была оснащена американскими комплектующими. Он выразил сожаление в связи с тем, что большинство из более чем 100 иностранных компонентов были произведены в США.

«[Ракета] содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями», — рассказал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X.

Его слова прозвучали на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, встреча способствовала сближению позиций РФ и США по украинскому вопросу.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из ракет, которые упали на территории страны, была оснащена американскими комплектующими. Он выразил сожаление в связи с тем, что большинство из более чем 100 иностранных компонентов были произведены в США. «[Ракета] содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями», — рассказал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X. Его слова прозвучали на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, встреча способствовала сближению позиций РФ и США по украинскому вопросу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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