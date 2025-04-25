Прокурор заинтересовался условиями жизни 10 суток плутавшей по лесу челябинки

В Челябинской области проконтролируют соблюдение прав Татьяны Васильевны из Верхнего Уфалея, которая десять дней провела в лесу. Прокуратуру интересуют ее права по получение социальных услуг и медицинской помощи, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«Заместитель прокурора города Алексей Бубнов выехал по месту жительства пенсионерки. Он пообщался с ее дочерью и другими родственниками, узнал, в чем она нуждается, имеется ли необходимость в защите социальных, жилищных и иных прав пожилой женщины, в том числе в сфере здравоохранения», — уточнили в прокуратуре.
Сейчас женщина находится в реанимации, у нее переохлаждение. Родственников к пенсионерке пока не пускают. Ушла из дома и не вернулась 69-летняя челябинка 15 апреля, ее обнаружили сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск» 24 апреля. Отряд был создан по инициативе основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина.
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