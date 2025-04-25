25 апреля 2025

Прокурор заинтересовался условиями жизни 10 суток плутавшей по лесу челябинки

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор проверит условия жизни заблудившейся в лесу пенсионерки
Прокурор проверит условия жизни заблудившейся в лесу пенсионерки Фото:

В Челябинской области проконтролируют соблюдение прав Татьяны Васильевны из Верхнего Уфалея, которая десять дней провела в лесу. Прокуратуру интересуют ее права по получение социальных услуг и медицинской помощи, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

«Заместитель прокурора города Алексей Бубнов выехал по месту жительства пенсионерки. Он пообщался с ее дочерью и другими родственниками, узнал, в чем она нуждается, имеется ли необходимость в защите социальных, жилищных и иных прав пожилой женщины, в том числе в сфере здравоохранения», — уточнили в прокуратуре.

Сейчас женщина находится в реанимации, у нее переохлаждение. Родственников к пенсионерке пока не пускают. Ушла из дома и не вернулась 69-летняя челябинка 15 апреля, ее обнаружили сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск» 24 апреля. Отряд был создан по инициативе основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина.

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В Челябинской области проконтролируют соблюдение прав Татьяны Васильевны из Верхнего Уфалея, которая десять дней провела в лесу. Прокуратуру интересуют ее права по получение социальных услуг и медицинской помощи, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.  «Заместитель прокурора города Алексей Бубнов выехал по месту жительства пенсионерки. Он пообщался с ее дочерью и другими родственниками, узнал, в чем она нуждается, имеется ли необходимость в защите социальных, жилищных и иных прав пожилой женщины, в том числе в сфере здравоохранения», — уточнили в прокуратуре. Сейчас женщина находится в реанимации, у нее переохлаждение. Родственников к пенсионерке пока не пускают. Ушла из дома и не вернулась 69-летняя челябинка 15 апреля, ее обнаружили сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск» 24 апреля. Отряд был создан по инициативе основателя РМК, мецената Игоря Алтушкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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