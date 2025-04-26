Курган богат талантами: юные дзюдоисты завоевали медали на первенстве УрФО

Юные дзюдоисты из Курганской области завоевали две бронзовые медали на первенстве Уральского федерального округа среди спортсменов до 13 лет. Награды принесли Михаил Астахов и Анастасия Александрова. Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области.
«Третье место в своих весовых категориях заняли Михаил Астахов и Анастасия Александрова», — говорится в telegram-канале «Федерация дзюдо Курганской области». Отмечается, что первенство проходит 26-27 апреля 2025 года в Челябинске.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил наградить дзюдоиста Данила Лаврентьева государственной наградой и присвоить его отцу и тренеру Олегу Лаврентьеву звание «Почетный гражданин города Кургана». Это решение было принято после победы Данила на первенстве Европы по дзюдо в Черногории, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг.
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