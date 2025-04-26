26 апреля 2025
25 апреля 2025

Курган богат талантами: юные дзюдоисты завоевали медали на первенстве УрФО

Юные дзюдоисты из Кургана завоевали медали на первенстве УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юные дзюдоисты из Кургана завоевали медали на первенстве УрФО
Юные дзюдоисты из Кургана завоевали медали на первенстве УрФО Фото:

Юные дзюдоисты из Курганской области завоевали две бронзовые медали на первенстве Уральского федерального округа среди спортсменов до 13 лет. Награды принесли Михаил Астахов и Анастасия Александрова. Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области.

«Третье место в своих весовых категориях заняли Михаил Астахов и Анастасия Александрова», — говорится в telegram-канале «Федерация дзюдо Курганской области». Отмечается, что первенство проходит 26-27 апреля 2025 года в Челябинске.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил наградить дзюдоиста Данила Лаврентьева государственной наградой и присвоить его отцу и тренеру Олегу Лаврентьеву звание «Почетный гражданин города Кургана». Это решение было принято после победы Данила на первенстве Европы по дзюдо в Черногории, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юные дзюдоисты из Курганской области завоевали две бронзовые медали на первенстве Уральского федерального округа среди спортсменов до 13 лет. Награды принесли Михаил Астахов и Анастасия Александрова. Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области. «Третье место в своих весовых категориях заняли Михаил Астахов и Анастасия Александрова», — говорится в telegram-канале «Федерация дзюдо Курганской области». Отмечается, что первенство проходит 26-27 апреля 2025 года в Челябинске. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил наградить дзюдоиста Данила Лаврентьева государственной наградой и присвоить его отцу и тренеру Олегу Лаврентьеву звание «Почетный гражданин города Кургана». Это решение было принято после победы Данила на первенстве Европы по дзюдо в Черногории, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...