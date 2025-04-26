Сотни мирных курян могли погибнуть в Суджанском районе во время нахождения под оккупацией украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.
«Есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. [Они] нуждаются в подтверждении дополнительного расследования», — заявил посол РИА Новости.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. На фоне полного разгрома украинских войск уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова напомнила о находящихся в плену 52 жителях региона, которых у себя удерживают украинские власти.
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