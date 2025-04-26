Стоимость активов пермского стратегического завода ушла в минус

К концу марта стоимость чистых активов (активы минус обязательств) АО «ОДК — Пермские моторы» ушла в минус. При этом в конце декабря еще прослеживалась позитивная динамика, указано на портале «СПАРК-Интерфакс».
«Стоимость чистых активов „ОДК — Пермские моторы“ на 31 марта 2025 года: -423 млн рублей. На 31 декабря 2024 года: +1,412 млрд рублей», — на опубликованные данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В указанный период почти на 9% выросла кредиторская задолженность АО. Редакция запросила комментарий по теме публикации на моторостроительном заводе. Ответ ожидается.
«Пермские моторы» — это один из лидеров авиационного и промышленного двигателестроения страны. Компания входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха». Предприятие выпускает двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки.
Ранее URA.RU рассказывало об одном из градообразующих предприятий Прикамья, где убыток вырос в пять раз за год. Себе в ущерб закрыла год местная «Горнодобывающая компания». А холдинг пермского олигарха Андрея Кузяева показал убыток в почти 2 млрд рублей.
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