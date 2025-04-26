26 апреля 2025

Стоимость активов пермского стратегического завода ушла в минус

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость чистых активов предприятия изменилась
Стоимость чистых активов предприятия изменилась Фото:

К концу марта стоимость чистых активов (активы минус обязательств) АО «ОДК — Пермские моторы» ушла в минус. При этом в конце декабря еще прослеживалась позитивная динамика, указано на портале «СПАРК-Интерфакс».

«Стоимость чистых активов „ОДК — Пермские моторы“ на 31 марта 2025 года: -423 млн рублей. На 31 декабря 2024 года: +1,412 млрд рублей», — на опубликованные данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В указанный период почти на 9% выросла кредиторская задолженность АО. Редакция запросила комментарий по теме публикации на моторостроительном заводе. Ответ ожидается.

«Пермские моторы» — это один из лидеров авиационного и промышленного двигателестроения страны. Компания входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха». Предприятие выпускает двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки.

Ранее URA.RU рассказывало об одном из градообразующих предприятий Прикамья, где убыток вырос в пять раз за год. Себе в ущерб закрыла год местная «Горнодобывающая компания». А холдинг пермского олигарха Андрея Кузяева показал убыток в почти 2 млрд рублей.

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К концу марта стоимость чистых активов (активы минус обязательств) АО «ОДК — Пермские моторы» ушла в минус. При этом в конце декабря еще прослеживалась позитивная динамика, указано на портале «СПАРК-Интерфакс». «Стоимость чистых активов „ОДК — Пермские моторы“ на 31 марта 2025 года: -423 млн рублей. На 31 декабря 2024 года: +1,412 млрд рублей», — на опубликованные данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье». В указанный период почти на 9% выросла кредиторская задолженность АО. Редакция запросила комментарий по теме публикации на моторостроительном заводе. Ответ ожидается. «Пермские моторы» — это один из лидеров авиационного и промышленного двигателестроения страны. Компания входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха». Предприятие выпускает двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки. Ранее URA.RU рассказывало об одном из градообразующих предприятий Прикамья, где убыток вырос в пять раз за год. Себе в ущерб закрыла год местная «Горнодобывающая компания». А холдинг пермского олигарха Андрея Кузяева показал убыток в почти 2 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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