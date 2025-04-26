В Кургане временно остались без воды несколько домов и мебельная фабрика

Воду отключили из-за аварии
Из-за аварии на сетях в Кургане на улице Дзержинского остались без воды многоквартирные дома и фабрика мебели. Об этом сообщили в «Водном Союзе».
В связи с устранением аварии на водопроводе на улице Дзержинского, 36а без ХВС: ул. Дзержинского, 32, 34, 36, 36а, 38, 40 «Курганмебель», 40а. Также без воды — пр. Машиностроителей, 4б», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.
На месте работает бригада компании. Задействована необходимая спецтехника, уточнили в «Водном Союзе».
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