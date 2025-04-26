26 апреля 2025

В Кургане временно остались без воды несколько домов и мебельная фабрика

© Служба новостей «URA.RU»
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Воду отключили из-за аварии
Воду отключили из-за аварии Фото:

Из-за аварии на сетях в Кургане на улице Дзержинского остались без воды многоквартирные дома и фабрика мебели. Об этом сообщили в «Водном Союзе».

В связи с устранением аварии на водопроводе на улице Дзержинского, 36а без ХВС: ул. Дзержинского, 32, 34, 36, 36а, 38, 40 «Курганмебель», 40а. Также без воды — пр. Машиностроителей, 4б», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

На месте работает бригада компании. Задействована необходимая спецтехника, уточнили в «Водном Союзе».

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Из-за аварии на сетях в Кургане на улице Дзержинского остались без воды многоквартирные дома и фабрика мебели. Об этом сообщили в «Водном Союзе». В связи с устранением аварии на водопроводе на улице Дзержинского, 36а без ХВС: ул. Дзержинского, 32, 34, 36, 36а, 38, 40 «Курганмебель», 40а. Также без воды — пр. Машиностроителей, 4б», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. На месте работает бригада компании. Задействована необходимая спецтехника, уточнили в «Водном Союзе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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