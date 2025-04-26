26 апреля 2025
25 апреля 2025

Экс-тренер сборной России оценил шансы «Трактора» на выход в финал Кубка Гагарина

Тренер Крикунов: «Динамо» опередит «Трактор» и выйдет в финал Кубка Гагарина
© Служба новостей «URA.RU»
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Пару полуфиналистов Кубка Гагарина составят «Трактор» и московское «Динамо»
Пару полуфиналистов Кубка Гагарина составят «Трактор» и московское «Динамо» Фото:

В решающем противостоянии Кубка Гагарина встретятся ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», а у челябинского «Трактора» шансов попасть в финал меньше. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России по хоккею, а также команд «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

«У „Локомотива“ практически нет слабых сторон. У них хорошая оборона, атака, правда, не всегда они забивают много, это может быть проблемой. У „Динамо“ в полном порядке вратарь Подъяпольский, нормальная оборона и сильное нападение, особенно первые два звена, хотя третье и четвертое тоже могут принести результат. Поэтому я отдаю предпочтение „Динамо“ против „Трактора“, — сказал Крикунов в беседе с NEWS.ru.

Как отметил эксперт, у «черно-белых» хороший состав игроков, однако в противостоянии с минским «Динамо» канадский голкипер Закари Фукале продемонстрировал не самую уверенную игру. Он выразил сомнения относительно готовности вратаря к полуфинальным матчам. В качестве основного преимущества «Салавата Юлаева» Владимир Крикунов выделил канадское атакующее звено в составе Скотта Уилсона, Джоша Ливо и Шелдона Ремпала.

В полуфинальных играх плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» сыграет против уфимского «Салавата Юлаева». Во втором полуфинальном противостоянии встретятся челябинский «Трактор» и московское «Динамо». Соперника «черно-белых» определил матч «Ак Барс» — «Динамо» в Казани. Уже стартовали продажи билетов на полуфинал Кубка Гагарина. Главный тренер челябинского хоккейного клуба Бенуа Гру считает соперника команды — московское «Динамо» — сильным игроком. Первая полуфинальная встреча с ним состоится 28 апреля.

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В решающем противостоянии Кубка Гагарина встретятся ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», а у челябинского «Трактора» шансов попасть в финал меньше. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России по хоккею, а также команд «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов. «У „Локомотива“ практически нет слабых сторон. У них хорошая оборона, атака, правда, не всегда они забивают много, это может быть проблемой. У „Динамо“ в полном порядке вратарь Подъяпольский, нормальная оборона и сильное нападение, особенно первые два звена, хотя третье и четвертое тоже могут принести результат. Поэтому я отдаю предпочтение „Динамо“ против „Трактора“, — сказал Крикунов в беседе с NEWS.ru. Как отметил эксперт, у «черно-белых» хороший состав игроков, однако в противостоянии с минским «Динамо» канадский голкипер Закари Фукале продемонстрировал не самую уверенную игру. Он выразил сомнения относительно готовности вратаря к полуфинальным матчам. В качестве основного преимущества «Салавата Юлаева» Владимир Крикунов выделил канадское атакующее звено в составе Скотта Уилсона, Джоша Ливо и Шелдона Ремпала. В полуфинальных играх плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» сыграет против уфимского «Салавата Юлаева». Во втором полуфинальном противостоянии встретятся челябинский «Трактор» и московское «Динамо». Соперника «черно-белых» определил матч «Ак Барс» — «Динамо» в Казани. Уже стартовали продажи билетов на полуфинал Кубка Гагарина. Главный тренер челябинского хоккейного клуба Бенуа Гру считает соперника команды — московское «Динамо» — сильным игроком. Первая полуфинальная встреча с ним состоится 28 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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