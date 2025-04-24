Главный тренер «Трактора» Гру дал оценку будущему сопернику по плей-офф

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру высоко оценил будущего соперника по полуфиналу Кубка Гагарина — московское «Динамо», Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Если мы посмотрим на сильнейшие команды лиги — „Локомотив“, „Авангард“ и „Динамо“, это сильнейшие команды, в которых много талантливых игроков. Эти команды умеют забивать, могут обыгрывать за счет своей игры в обороне, которая хорошо организована, за счет своих вратарей, одних из лучших в лиге, за счет своей игры в большинстве, за счет своего отношения к делу. Московское „Динамо“ — очень хорошая команда», — заявил Гру на открытой тренировке для прессы.
Гру добавил, что в «Динамо» один из сильнейших вратарских тандемов в КХЛ. Это одно из их преимуществ. Но не стоит забывать, что команда — это не один вратарь. Это и защитники, и нападающие.
«Все не заканчивается на одном вратаре, пусть он и очень хороший. Но, повторюсь, мы уделим разбору вратарей такое же время, как и разбору любого другого нашего соперника», — сообщил Гру.
«Трактор» на пути к полуфиналу сумел пройти владивостокский «Адмирал» и минское «Динамо». Московское «Динамо» обыграло СКА из Санкт-Петербурга и казанский «Ак Барс». Серию до четырех побед «Трактор» и «Динамо» начнут 28 апреля в Челябинске.
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