26 апреля 2025
25 апреля 2025

Житель ЯНАО опрокинулся на снегоходе и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель снегохода с санями погиб в Ямальском районе из-за ДТП
Водитель снегохода с санями погиб в Ямальском районе из-за ДТП Фото:

В Ямальском районе ЯНАО водитель снегохода с санями не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. В результате ДТП водитель скончался от травм, сообщили в ЕДДС муниципалитета.

«В ЕДДС Ямальского района поступила информация, что водитель, двигаясь на снегоходе с санями, не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание снегохода. От полученной травмы водитель скончался», — написано в группе ведомства VK.

С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1844 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 99 получили травмы, включая 10 детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямальском районе ЯНАО водитель снегохода с санями не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. В результате ДТП водитель скончался от травм, сообщили в ЕДДС муниципалитета. «В ЕДДС Ямальского района поступила информация, что водитель, двигаясь на снегоходе с санями, не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание снегохода. От полученной травмы водитель скончался», — написано в группе ведомства VK. С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1844 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 99 получили травмы, включая 10 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...