Водитель снегохода с санями погиб в Ямальском районе из-за ДТП
В Ямальском районе ЯНАО водитель снегохода с санями не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. В результате ДТП водитель скончался от травм, сообщили в ЕДДС муниципалитета.
«В ЕДДС Ямальского района поступила информация, что водитель, двигаясь на снегоходе с санями, не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание снегохода. От полученной травмы водитель скончался», — написано в группе ведомства VK.
С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1844 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 99 получили травмы, включая 10 детей.
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