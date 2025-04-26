26 апреля 2025

Что можно и нельзя делать курганцам в Родительский день

Православные курганцы молятся за усопших и совершают добрые дела на Радоницу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители посещают кладбище
Жители посещают кладбище Фото:

После Пасхальной недели 29 апреля православные поминают усопших в особый день — Радоницу, который в народе называют Родительским днем. Самое правильное в этот день — прийти в храм на Божественную литургию и панихиду, чтобы помянуть своих близких. Об этом URA.RU рассказали в Курганской епархии РПЦ.

«Если нет возможности прийти в церковь утром в Радоницу, то можно накануне подать поминальные записки», — сообщили в епархии. Представители РПЦ добавили, что в Радоницу верующие молятся и дома своими словами или молитвами об усопших из молитвослова.

Основные традиции Радоницы

Курганцы поминают усопших
Курганцы поминают усопших
Фото:

Верующие в Родительский день посещают кладбище, прибираются у могил. Здесь можно прочитать молитвы за усопших.

После кладбища желающие организуют поминальные обеды. В Радоницу православные подают милостыню, пожертвования, совершают добрые дела.

Что нельзя делать в Родительский день

Нельзя православным устраивать поминки на кладбище, нет смысла оставлять еду на могилках. Это чуждые церкви ритуалы, которые не влияют на посмертную участь усопших, — пояснили в курганской епархии. Также на поминальных обедах лучше избегать спиртного, чтобы поминки не превратились в пьянку.

Нельзя применять языческие ритуалы, вроде умывания лица и рук из ведра или осенения себя церковной свечой, мытья подошв и др. Нельзя пренебрегать молитвой, поскольку именно она помогает душам усопших. На Радоницу можно работать, но надо помнить и о духовной части этого дня, рассказали в РПЦ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После Пасхальной недели 29 апреля православные поминают усопших в особый день — Радоницу, который в народе называют Родительским днем. Самое правильное в этот день — прийти в храм на Божественную литургию и панихиду, чтобы помянуть своих близких. Об этом URA.RU рассказали в Курганской епархии РПЦ. «Если нет возможности прийти в церковь утром в Радоницу, то можно накануне подать поминальные записки», — сообщили в епархии. Представители РПЦ добавили, что в Радоницу верующие молятся и дома своими словами или молитвами об усопших из молитвослова. Основные традиции Радоницы Верующие в Родительский день посещают кладбище, прибираются у могил. Здесь можно прочитать молитвы за усопших. После кладбища желающие организуют поминальные обеды. В Радоницу православные подают милостыню, пожертвования, совершают добрые дела. Что нельзя делать в Родительский день Нельзя православным устраивать поминки на кладбище, нет смысла оставлять еду на могилках. Это чуждые церкви ритуалы, которые не влияют на посмертную участь усопших, — пояснили в курганской епархии. Также на поминальных обедах лучше избегать спиртного, чтобы поминки не превратились в пьянку. Нельзя применять языческие ритуалы, вроде умывания лица и рук из ведра или осенения себя церковной свечой, мытья подошв и др. Нельзя пренебрегать молитвой, поскольку именно она помогает душам усопших. На Радоницу можно работать, но надо помнить и о духовной части этого дня, рассказали в РПЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...