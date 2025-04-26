Что можно и нельзя делать курганцам в Родительский день

После Пасхальной недели 29 апреля православные поминают усопших в особый день — Радоницу, который в народе называют Родительским днем. Самое правильное в этот день — прийти в храм на Божественную литургию и панихиду, чтобы помянуть своих близких. Об этом URA.RU рассказали в Курганской епархии РПЦ.
«Если нет возможности прийти в церковь утром в Радоницу, то можно накануне подать поминальные записки», — сообщили в епархии. Представители РПЦ добавили, что в Радоницу верующие молятся и дома своими словами или молитвами об усопших из молитвослова.
Основные традиции Радоницы
Верующие в Родительский день посещают кладбище, прибираются у могил. Здесь можно прочитать молитвы за усопших.
После кладбища желающие организуют поминальные обеды. В Радоницу православные подают милостыню, пожертвования, совершают добрые дела.
Что нельзя делать в Родительский день
Нельзя православным устраивать поминки на кладбище, нет смысла оставлять еду на могилках. Это чуждые церкви ритуалы, которые не влияют на посмертную участь усопших, — пояснили в курганской епархии. Также на поминальных обедах лучше избегать спиртного, чтобы поминки не превратились в пьянку.
Нельзя применять языческие ритуалы, вроде умывания лица и рук из ведра или осенения себя церковной свечой, мытья подошв и др. Нельзя пренебрегать молитвой, поскольку именно она помогает душам усопших. На Радоницу можно работать, но надо помнить и о духовной части этого дня, рассказали в РПЦ.
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