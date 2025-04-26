26 апреля 2025

Курган богат талантами: команда судебных приставов победила в турнире по мини-футболу. Фото

В Кургане команда судебных приставов стала лучшей в турнире по мини-футболу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмены-любители победили в турнире
Спортсмены-любители победили в турнире Фото:

Сборная команда курганских судебных приставов победила в городском турнире по мини-футболу. Об этом рассказали представители УФССП России по Курганской области.

«Судебные приставы завоевали „золото“ в финальном матче с ФК „Максим“. Счет поединка 4:2 в пользу сотрудников УФССП», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что лучшим игроком сезона Первой лиги признан судебный пристав Юрий Сербиенко. Он был самым результативным участником лиги. 

Победители городского турнира
Победители городского турнира
Фото:

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Сборная команда курганских судебных приставов победила в городском турнире по мини-футболу. Об этом рассказали представители УФССП России по Курганской области. «Судебные приставы завоевали „золото“ в финальном матче с ФК „Максим“. Счет поединка 4:2 в пользу сотрудников УФССП», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что лучшим игроком сезона Первой лиги признан судебный пристав Юрий Сербиенко. Он был самым результативным участником лиги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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