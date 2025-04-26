Спортсмены-любители победили в турнире
Сборная команда курганских судебных приставов победила в городском турнире по мини-футболу. Об этом рассказали представители УФССП России по Курганской области.
«Судебные приставы завоевали „золото“ в финальном матче с ФК „Максим“. Счет поединка 4:2 в пользу сотрудников УФССП», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что лучшим игроком сезона Первой лиги признан судебный пристав Юрий Сербиенко. Он был самым результативным участником лиги.
Победители городского турнира
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