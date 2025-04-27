Май 2025: сколько отдыхаем, когда работаем и выгодно ли брать отпуск

Май в России — тот самый месяц, когда природа уже зовет на дачу, а календарь подкидывает длинные выходные. Сколько именно будем отдыхать в 2025 году, какие дни считаются рабочими и выгодно ли брать отпуск в этом месяце — в производственном календаре URA.RU.
Как работаем и отдыхаем в мае 2025 года
Май 2025 растянут на тридцать один календарный день. Из них восемнадцать приходятся на трудовые будни, а тринадцать — на законные выходные и праздники. Если ваша неделя длится сорок часов, норма рабочего времени составит 144 часа; при 36-часовой неделе — 129,6; при 24-часовой — 86,4.
Первая длинная пауза ждет россиян с 1 по 4 мая — это дни, примыкающие к Празднику Весны и Труда. Вторая волна каникул начнется 8 мая и завершится вечером 11-го: страна отмечает День Победы. Кроме праздничных дат, в майском графике остаются обычные субботы и воскресенья 17-18, 24-25 и 31 мая. Поэтому на работу выходим 5-7, 12-16, 19-23 и 26-30 числа.
Нюанс: 30 апреля, накануне первых майских каникул, сокращаемся минимум на час — так требует статья 95 ТК РФ. Постановление правительства от 4 октября 2024 года добавило к общероссийским выходным еще два «подарка». Суббота 4 января переместилась на пятницу 2 мая, а воскресенье 23 февраля — на четверг 8 мая. Благодаря этим переносам оба майских отрезка получились ровно по четыре дня без работы.
У некоторых регионов, например в Татарстане, Башкортостане или Якутии, есть свои религиозные и национальные праздники. Если местный закон закрепляет их как нерабочие, майский отдых для жителей таких субъектов будет еще длиннее.
Выгодно ли брать отпуск в мае
Финансовая арифметика простая: отпускные считают по среднему дневному заработку, а праздники в расчет не входят. Если захватить длинные майские каникулы, получится много отдыха за счет государства и мало за счет собственных дней отпуска — это плюс.
Минус в том, что майские часто «съедают» премии за выполненный план: меньше рабочих смен — ниже выработка. Поэтому кадровики советуют две стратегии.
- Нужен длинный перерыв с минимальными затратами — берите 3 дня с 28 апреля по 30 апреля и отдыхайте с 26 апреля по 4 мая целых девять суток.
- Хотите максимум денег в платежке — перенесите отпуск на июнь или июль, когда каждая отпускная дата «дороже» благодаря отсутствию праздничных вычетов.
Работа в майские праздники: что нужно знать сотруднику
Майские каникулы не затрагивают экстренные службы, предприятия непрерывного цикла, аптеки, продуктовые супермаркеты и редакции СМИ. Их сотрудники работают по сменному графику с «плавающими» выходными, которые переносятся на другие даты.
Если начальство приглашает вас выйти именно в официальный нерабочий день, запомните два обязательных условия. Во-первых, издается письменное распоряжение руководителя. Во-вторых, нужно ваше согласие, тоже выраженное письменно. Без этих документов смена в праздник нарушает Трудовой кодекс.
Статья 153 ТК РФ предписывает двойную оплату в таки дни. Сдельщикам начисляют не меньше двойных расценок, получающие дневную или часовую тарифную ставку получают не меньше двойной ставки за каждый отработанный час или день. Окладникам компенсируют либо в двойном размере, если фактическое число рабочих часов превысило месячную норму, либо в одинарном, если норма не превышена.
При желании сотрудник может заменить деньги на дополнительный выходной. В этом случае за праздничную смену платят по обычному тарифу, а отгул оформляется приказом и вносится в табель.
Праздники в мае 2025
- 1 мая — Праздник Весны и Труда. Официальный нерабочий день, традиционные демонстрации профсоюзов и первый большой старт дачных работ.
- 7 мая — День радио. Профессиональный праздник связистов, айтишников и инженеров-телекомов, отмечается с 1945 года в память о первой радиопередаче А. С. Попова.
- 8 мая — День памяти и примирения. Вечером проходят акции «Свеча памяти», посвящённые жертвам Второй мировой войны.
- 9 мая — День Победы. Главный военный праздник страны: парады, салюты, возложение венков к мемориалам и акция «Бессмертный полк». Второй официальный нерабочий день месяца.
- 12 мая — Международный день медицинской сестры. Цветы и благодарности получают не только медсестры, но и весь средний медперсонал.
- 15 мая — Международный день семьи. Повод для тематических уроков в школах и корпоративных семейных акций.
- 22 мая — Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. Значимая дата для православных, особенно в северных и прибрежных регионах, где Николая почитают покровителем моряков и путешественников.
- 24 мая — День славянской письменности и культуры. Торжественные богослужения, школьные концерты, городские фестивали в честь Кирилла и Мефодия.
- 27 мая — День города Санкт-Петербург. Дата основания Петербурга в 1703 году, символ начала его богатой истории и культурного величия.
- 28 мая — День пограничника. Праздник в честь военных, охраняющих рубежи России и стоящих на страже государственной безопасности.
Куда поехать в мае в отпуск
Алтай. В мае расцветают маральники, горные реки еще полноводны, а на Чуйском тракте нет летних пробок. За пять–семь дней успеете увидеть Голубые озера, перевал Семинский, побывать на сырной дегустации в Усть-Коксе и прокатиться верхом. Днем воздух прогревается до +20, но ночью возможны заморозки, так что одевайтесь «слоями».
Байкал. Лед уже сошел, туристов мало. Идеальное время прогуляться по Кругобайкальской железной дороге, заехать на остров Ольхон и попробовать первый улов омуля. Летим до Иркутска, дальше трансфер на автомобиле или автобусе.
Калининград и Куршская коса. Майский Балтик встречает свежим воздухом, янтарной тематикой и копченой рыбой на рынках. Пляжный сезон ещё впереди, поэтому цены на жилье щадящие.
Казань плюс остров-град Свияжск. Кремль на Волге, татарская кухня и первые теплоходные прогулки. Из Москвы «Сапсан» домчит за три с половиной часа.
Санкт-Петербург и Карельский перешеек. Белых ночей еще нет, зато толпы туристов тоже редки. Успеете посмотреть обновленные музеи, подняться на крыши, а на электричке «Ласточка» за час доедете до средневекового Выборга.
Кавказские Минеральные Воды. Нарзанные источники, чистый горный воздух и доступные санаторные программы. В межсезонье путевки дешевле, чем летом.
Армения и Грузия. Цветущие абрикосовые долины, древние монастыри и один из лучших сезонов винных туров. До Еревана или Тбилиси летят без виз и сложных формальностей.
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