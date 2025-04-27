Управляющая компания особой зоны «Пермь» заработала за год 31 миллион рублей

По итогу прошлого года чистая прибыль АО «Управляющая компания „Особая экономическая зона Пермь“» составила 31 млн рублей. Показатель увеличился на 3500%, указано в финансовом отчете компании.
«Отчет о финансовых результатах АО за 2024 год. Чистая прибыль: 31 млн рублей. Ранее было 87 тысяч», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». В министерстве промышленности и торговли региона (выступает учредителем общества) от комментариев отказались.
Управляющая компания заведует одноименной особой экономической зоной (ОЭЗ). Территорию создали летом 2022 года. Основная площадка расположена в границах промузла «Осенцы». Резидентами ОЭЗ стали уже 10 производств.
Ранее URA.RU рассказывало про пермский завод по производству пластика, где годовая выручка составила 3,89 млрд рублей. Крупнейший в регионе поставщик противогазов смог заработать 1,5 млрд. А Очерский машиностроительный завод — 56,3 млн рублей.
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