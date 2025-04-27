27 апреля 2025
26 апреля 2025

Управляющая компания особой зоны «Пермь» заработала за год 31 миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новой статьей доходов стали поступления от размещения средств на банковских депозитах — 21 млн рублей
Новой статьей доходов стали поступления от размещения средств на банковских депозитах — 21 млн рублей Фото:

По итогу прошлого года чистая прибыль АО «Управляющая компания „Особая экономическая зона Пермь“» составила 31 млн рублей. Показатель увеличился на 3500%, указано в финансовом отчете компании.

«Отчет о финансовых результатах АО за 2024 год. Чистая прибыль: 31 млн рублей. Ранее было 87 тысяч», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». В министерстве промышленности и торговли региона (выступает учредителем общества) от комментариев отказались.

Управляющая компания заведует одноименной особой экономической зоной (ОЭЗ). Территорию создали летом 2022 года. Основная площадка расположена в границах промузла «Осенцы». Резидентами ОЭЗ стали уже 10 производств.

Ранее URA.RU рассказывало про пермский завод по производству пластика, где годовая выручка составила 3,89 млрд рублей. Крупнейший в регионе поставщик противогазов смог заработать 1,5 млрд. А Очерский машиностроительный завод — 56,3 млн рублей.

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По итогу прошлого года чистая прибыль АО «Управляющая компания „Особая экономическая зона Пермь“» составила 31 млн рублей. Показатель увеличился на 3500%, указано в финансовом отчете компании. «Отчет о финансовых результатах АО за 2024 год. Чистая прибыль: 31 млн рублей. Ранее было 87 тысяч», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». В министерстве промышленности и торговли региона (выступает учредителем общества) от комментариев отказались. Управляющая компания заведует одноименной особой экономической зоной (ОЭЗ). Территорию создали летом 2022 года. Основная площадка расположена в границах промузла «Осенцы». Резидентами ОЭЗ стали уже 10 производств. Ранее URA.RU рассказывало про пермский завод по производству пластика, где годовая выручка составила 3,89 млрд рублей. Крупнейший в регионе поставщик противогазов смог заработать 1,5 млрд. А Очерский машиностроительный завод — 56,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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