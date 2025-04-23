В Шадринске маршрут №5 изменит свое расписание
В Шадринске (Курганская область) изменится расписание автобусного маршрута №5 в связи с проведением родительского дня. Об этом сообщает пресс-службе администрации города.
В Шадринске к родительскому дню автобус №5 изменит свое расписание
«В воскресенье, 27 апреля, добавят дополнительные рейсы. А 29 апреля автобус, следующий до Андреевского кладбища, будет заезжать к центральному входу Васильевского кладбища», — пишет ведомство. При этом остановки в поселке Калиновка не будет. Остальные автобусы №5 сохранят прежний график работы.
Ранее URA.RU сообщало, что часть автобусов Кургана переведут на летнее расписание. Добавятся маршруты до садоводств.
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