В Шадринске к родительскому дню автобусный маршрут изменит расписание. Фото

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В Шадринске маршрут №5 изменит свое расписание
В Шадринске маршрут №5 изменит свое расписание Фото:

В Шадринске (Курганская область) изменится расписание автобусного маршрута №5 в связи с проведением родительского дня. Об этом сообщает пресс-службе администрации города.

В Шадринске к родительскому дню автобус №5 изменит свое расписание
В Шадринске к родительскому дню автобус №5 изменит свое расписание
Фото:

«В воскресенье, 27 апреля, добавят дополнительные рейсы. А 29 апреля автобус, следующий до Андреевского кладбища, будет заезжать к центральному входу Васильевского кладбища», — пишет ведомство. При этом остановки в поселке Калиновка не будет. Остальные автобусы №5 сохранят прежний график работы.

Ранее URA.RU сообщало, что часть автобусов Кургана переведут на летнее расписание. Добавятся маршруты до садоводств.

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В Шадринске (Курганская область) изменится расписание автобусного маршрута №5 в связи с проведением родительского дня. Об этом сообщает пресс-службе администрации города. «В воскресенье, 27 апреля, добавят дополнительные рейсы. А 29 апреля автобус, следующий до Андреевского кладбища, будет заезжать к центральному входу Васильевского кладбища», — пишет ведомство. При этом остановки в поселке Калиновка не будет. Остальные автобусы №5 сохранят прежний график работы. Ранее URA.RU сообщало, что часть автобусов Кургана переведут на летнее расписание. Добавятся маршруты до садоводств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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