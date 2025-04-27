«Всему приходит конец»: родные убитого свердловчанина высказались о задержании обвиняемого бандита

О задержании екатеринбургского авторитетного бизнесмена и бывшего участника ОПГ «Центр» Сергея Горшунова родные убитого Юрия Чуприянова узнали от URA.RU. В разговоре с корреспондентом брат Юрия — Иван — заявил, что следствие еще не связывалось с ним.
По неофициальным данным, Горшунова могут обвинять в похищении и убийстве Чуприянова — своего старого знакомого. Близкие Юрия рассказывали URA.RU, что он пропал в 2013 году после того, как на него в подъезде напали трое крепких парней. Предположительно, это якобы были люди Горшунова, у которого был давний конфликт с Юрием. Подробно об этой истории агентство рассказывало в этом материале.
«Я очень рад. Всему приходит конец. Рад, что так произошло. Позвоню маме, обрадую», — сказал Иван Чуприянов. Нина — мама Юрия — ранее говорила, что все это время думала о случившемся и надеялась, что подозреваемый будет задержан.
Горшунова, по данным URA.RU, задержали ночью 26 апреля на Рублевке в Москве. Его уже доставили в Екатеринбург, где в ближайшее время изберут меру пресечения. Следствие настаивает на аресте подозреваемого.
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